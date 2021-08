L’agent de Jake Virtanen prend sa défense...

Au cœur d’une enquête policière et d’une poursuite au civil pour une affaire d’agression sexuelle, l’attaquant Jake Virtanen – via son agent – a fait une première sortie publique concernant la situation dans laquelle il est plongé.

Son représentant, Kevin Epp, affirme notamment que son client a toujours considéré la relation sexuelle qu’il a eue avec la victime alléguée comme étant consensuelle.

«La première fois que Jake a entendu parler de ses allégations, c’était via une publication anonyme sur les réseaux sociaux. À ce moment, Jake jouait pour les Canucks de Vancouver, qui ont également été mis au courant des allégations via les réseaux sociaux. Comme vous pouvez l’imaginer, les allégations ont eu un impact négatif sur ses capacités à jouer au hockey», a écrit l’agent, dans un communiqué publié samedi.

Epp poursuit en expliquant qu’une poursuite au civil a été intentée contre l’athlète de 24 ans et que les policiers de Vancouver ont aussi amorcé une enquête criminelle. Le représentant a d’ailleurs critiqué le travail des forces de l’ordre et des médias, ainsi que mis en cause les intentions de la femme impliquée dans cette affaire.

«Ceci pourrait être considéré comme une tentative de détruire la réputation d’une personne dans les médias avant que les processus ordinaires n’aient le temps d’être complétés ou une tentative de recevoir une compensation financière d’un athlète professionnel», a aussi laissé sous-entendre l’agent à propos de la victime alléguée.

«Il n’y a eu aucune accusation criminelle contre Jake», a-t-il répété à plusieurs reprises dans sa missive.

Le mois dernier, les Canucks ont racheté le contrat de Virtanen, qu’ils avaient déjà suspendu en lien avec les allégations qui pèsent contre lui. Depuis, il est joueur autonome sans compensation.

En 38 parties lors de la dernière campagne, Virtanen a réussi cinq buts. Le sixième choix au total du repêchage de 2014 totalise 100 points (55-45) en 317 rencontres disputées dans la Ligue nationale.