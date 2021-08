Soccer féminin : la demande des joueuses acceptée

La finale du tournoi de soccer féminin des Jeux olympiques de Tokyo, opposant le Canada à la Suède, a été repoussée à vendredi à 8 h du matin, heure du Québec.

Initialement, la rencontre devait avoir lieu jeudi à 22 h, mais la chaleur suffocante prévue dans le secteur de Tokyo a incité les organisateurs à revoir leurs plans.

Au Japon, la partie devait se tenir en journée et son déplacement à un moment plus tardif facilitera la tâche des athlètes concernées. Aussi, le duel se déroulera plutôt à Yokohama et non au Stade olympique.

Les prévisions météorologiques indiquent une température d’environ 33 degrés Celsius au milieu de la journée de vendredi à Tokyo. Selon l’agence Reuters, les deux pays impliqués ont contacté le Comité international olympique afin de le convaincre de modifier l’horaire du match.

Les joueuses de l’unifolié ont disposé des Américaines au compte de 1 à 0 en demi-finale. Dans l’autre affrontement du carré d’as, les Scandinaves ont défait l’Australie par un pointage identique.

Par ailleurs, les États-Unis ont mérité la médaille de bronze en l’emportant 4 à 3 face aux athlètes de l’Océanie dans la petite finale, jeudi.