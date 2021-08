Départ canon pour Harris English

L’Américain Harris English a entamé l’Invitation St. Jude sur les chapeaux de roue, jeudi à Memphis, en remettant une carte de 62 (-8), ce qui lui vaut le premier rang de l’événement après une ronde.

English a survolé le premier neuf du TPC Southwind, calant sept oiselets. Il a connu une deuxième moitié de parcours un peu moins exceptionnelle, réussissant trois oiselets contre deux bogueys.

L’athlète de 32 ans est familier avec le parcours du tournoi disputé dans l’État du Tennessee, lui qui y a remporté son premier événement de la PGA, en 2013. Il entamera la deuxième ronde avec une priorité de deux frappes sur ses plus proches poursuivants, un groupe de quatre golfeurs composé des Américains Jim Herman et Matthew Wolff, ainsi que du Mexicain Carlos Ortiz et de l’Anglais Ian Poulter. Parmi ce quatuor, les deux derniers ont réussi un sans-faute de six oiselets durant leur premier 18 trous.

Fraîchement revenu des Jeux olympiques de Tokyo, où il a terminé au 13e rang, le Canadien Corey Conners s’est bien sorti d’affaires en remettant une première carte de 67 (-3). Il partage ainsi la 13e place, avec une kyrielle d’adversaires. Il est d’ailleurs le seul représentant de l’unifolié présent à cette compétition.