Mete et les Sénateurs peuvent regarder en avant

Le défenseur Victor Mete et les Sénateurs d’Ottawa se sont entendus sur les clauses d’un contrat d’un an et de 1,2 million $, mercredi.

Mete avait choisi de se prévaloir de l’arbitrage salarial après être devenu joueur autonome avec compensation.

Le hockeyeur de 23 ans a été réclamé au ballottage par les «Sens» en avril quand il a été rendu disponible par le Canadien de Montréal. En 28 matchs la saison dernière, il a inscrit un but et quatre mentions d’aide, tout en conservant un différentiel de +8.

Le prochain affrontement du calendrier régulier du choix de quatrième tour au repêchage 2016 sera le 200e de sa carrière.