L'attaquant finlandais Lassi Lappalainen a signé un contrat avec le CF Montréal a appris l'analyste de TVA Sports Vincent Destouches, mercredi.

Il restera en prêt jusqu'à la fin de la présente campagne, mais dès 2022, il appartiendra pleinement au club montréalais et non plus au FC Bologne.

L'athlète de 22 ans est présentement blessé et il s'absentera pour les deux à quatre prochaines semaines.

En 10 matchs cette saison Lappalainen n'a toujours pas trouvé le fond du filet.