Formule E : Mitch Evans et Jaguar prolongent leur association

Moins de deux semaines après avoir annoncé son engagement pour plusieurs années en Formule E, Jaguar s’est entendu avec son pilote Mitch Evans sur les détails d’un nouveau contrat de plusieurs années.

Le Néo-Zélandais de 27 ans demeure ainsi avec l’équipe britannique qu’il a jointe dès les débuts du constructeur dans la série électrique, en 2016. S’il a été courtisé par d’autres équipes, il était très encouragé par le plan de Jaguar en vue de l’introduction de la troisième génération de monoplaces, en 2022.

«Je ne vais nulle part! s’est exclamé le pilote dans un communiqué publié mardi. Après avoir passé plus de cinq ans avec l'équipe, je sais exactement ce que nous prévoyons de réaliser dans les saisons à venir et je suis ravi de continuer à faire partie du voyage de l'équipe. Nous obtenons de bons résultats en piste, la voiture montre d’excellentes performances et nous sommes prêts à rivaliser avec n'importe qui sur la grille.»

Chamboulement complet

Pour Jaguar, l’expérience et les connaissances d’Evans étaient primordiales en vue d’un chamboulement complet du règlement technique à venir.

«La vitesse et les résultats sur la piste de Mitch en Formule E parlent d'eux-mêmes. Nous avons continué à construire un formidable partenariat année après année depuis qu'il a rejoint notre équipe en 2016, a déclaré le directeur d’équipe James Barclay. Mitch est l'un des talents les plus excitants de la Formule E. Son expérience et sa compréhension de notre façon de travailler sont inestimables.»

Evans est actuellement huitième au classement des pilotes, à 20 points du premier rang. Son coéquipier Sam Bird est troisième, de sorte que Jaguar est également troisième chez les équipes, à neuf points de Virgin.

La saison se conclura avec les deux courses de l’ePrix de Berlin, prévu les 14 et 15 août prochains.