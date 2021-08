Les Bills et Allen sont sur la même longueur d’onde

Les Bills de Buffalo et le quart-arrière Josh Allen se sont donnés jusqu’au premier match préparatoire de l’équipe pour s’entendre sur les modalités d’un nouveau contrat ou ils attendront en 2022.

C’est ce qu’a déclaré le directeur général Brandon Beane, lundi.

«Nous sommes en août. Je dirais donc que nous n’avons plus que quelques semaines pour nous entendre ou retarder et réessayer en 2022», a indiqué le DG, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN.

«J’espère que nous pourrons faire quelque chose cette année. Si ce n’est pas le cas, nous serons ravis. Josh le sait. Lui et moi, nous avons eu de bonnes conversations ce printemps et cet été à ce sujet.»

En 2021, Allen disputera sa quatrième saison dans la NFL. L’option concernant la cinquième année de son contrat de recrue a été exercée. Le club et le joueur peuvent toutefois s’entendre sur un nouveau pacte avant le début de la prochaine campagne du circuit Goodell.

Le calendrier préparatoire des Bills s’amorcera le 13 août prochain, alors qu’ils seront de passage à Detroit pour y affronter les Lions.

De son côté, l’entraîneur-chef Sean McDermott est optimiste par rapport à la déclaration de son directeur général et des intentions de son pivot.

«Les choses fonctionnent d’elles-mêmes lorsque vous avez deux partis qui veulent s’entendre et qu’ils ont le même objectif final en tête. Josh est super. C’est un jeune talent et il s’intègre si bien à Buffalo et à ses habitants. Je crois fermement que ça va s’arranger», a-t-il dit au NFL.com.

Allen, 25 ans, vient de connaître sa meilleure saison dans la NFL. En 16 parties lors de la campagne 2020, il a complété 69,2 % des passes qu’il a tentées pour des gains de 4544 verges et 37 touchés. Le produit des Cowboys du Wyoming a aussi amassé 421 verges et huit majeurs avec ses jambes.