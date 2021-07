JO: les Canadiennes passent près

Le relais canadien formé de Penny Oleksiak, de Kayla Sanchez, de Rebecca Smith et de Summer McIntosh a terminé au 4e rang du relais 4 x 200 m libre en vertu d’un chrono de 7 min 43,77 s.

Les Chinoises ont remporté l’or en établissant un record du monde. Leur temps de 7 min 40 s 33 leur a permis de devancer les Américaines (7min 40,73 s) et les Australiennes (7 min 41,29 s). Les médaillées d’argent et de bronze ont aussi nagé sous l’ancienne marque mondiale de 7min 41,50 s, mais ce ne fut pas suffisant.

Dernière à prendre le relais, Oleksiak n’a pas été en mesure de combler l’écart. Elle devra donc patienter avant de devenir la plus grande médaillée dans l’histoire canadienne.

Contrairement à Rio, Katerine Savard n’a pas participé à la finale, tout comme Mary-Sophie Harvey. Les troisièmes Jeux de Savard ne sont pas terminés puisqu’elle nagera le papillon lors des préliminaires du relais 4 x 100 m mixte.

Harvey a vécu son baptême olympique en compagnie de Katerine Savard lors des préliminaires. Le quatuor canadien complété par Rebecca Smith et Sydney Pickrem a terminé au deuxième rang de sa vague et signé le quatrième meilleur temps au cumulatif.

Summer McIntosh gagne... mais ne se qualifie pas

La jeune Canadienne Summer McIntosh a beau avoir remporté sa vague de qualification au 800 mètres de nage libre, elle n’a pu accéder aux demi-finales et à la finale de l’épreuve, jeudi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’athlète de 14 ans a dominé la deuxième des quatre courses qualificatives grâce à un temps de 8 min 25,04 s, devançant Julia Hassler, du Liechtenstein, par 1,95. Toutefois, ce ne fut pas suffisant pour avancer, car une dizaine de concurrentes ont été plus rapides qu’elle lors des deux vagues suivantes.

McIntosh a malgré tout amélioré son record canadien sur cette distance par plus de quatre secondes.

De son côté, l’Ontarien Joshua Liendo a eu plus de chance au 100 m papillon, puisqu’il participera aux demi-finales de la discipline. Son temps de 51,52 dans la septième des huit vagues du jour lui a permis de se faufiler dans le groupe des 16 participants de la ronde suivante.

Au 200 m dos féminin, Kylie Masse et Taylor Ruck ont également passé le test des qualifications. Étant en action dans la même vague, elles ont pris les deuxième et troisième rangs de celle-ci, respectivement, avec des chronos de 2:08,23 et de 2:08,87.

Les deux femmes prendront part aux demi-finales vendredi.

Par ailleurs, au relais mixte quatre nages 4 x 100 m, Katherine Savard et ses coéquipiers Rebecca Smith, Javier Acevedo et Gabe Mastromatteo ont échoué dans leur tentative d’accéder à la finale.

Leur temps de 3:46,54, le cinquième de la vague 1, a été plus lent que celui des huit équipes de la course suivante. Les huit pays les plus rapides des deux vagues ont pu avancer.

Judo: Shady El Nahas tombe juste à court

Le judoka canadien Shady El Nahas est passé bien près de remporter la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 100 kg, mais il a perdu le duel de la troisième place contre le Portugais Jorge Fonseca aux Jeux olympiques de Tokyo, jeudi.

Celui-ci a réussi un waza-ari avec un peu plus d’une trentaine de secondes à écouler au combat pour s’assurer une place sur le podium. Conséquemment, El Nahas a pris le cinquième rang de la compétition, lui qui avait précédemment disposé de l’Israélien Peter Paltchik au repêchage. Une défaite aux mains du numéro 1 mondial, le Géorgien Varlam Liparteliani, en quart de finale l’avait contraint à dire adieu à l’or.

Grâce à un ippon, le Japonais Aaron Wolf a empoché l’or face au Sud-Coréen Guham Cho. Le Russe Niiaz Iliasov a gagné l’autre affrontement de la médaille de bronze aux dépens de Liparteliani.

Rugby à sept: un mauvais match dans le système

La formation canadienne de rugby à sept féminin a croulé devant les Fidjiennes, qui l’ont vaincue 26 à 12 grâce à un bon départ dans un match du tour préliminaire des Jeux olympiques de Tokyo, jeudi.

Pourtant, les représentantes de l’unifolié avaient bien amorcé le tournoi en défaisant le Brésil 33 à 0, mais elles n’ont pu poursuivre sur la même voie. Un essai de Reapi Ulunisau a donné l’avance aux joueuses de l’Océanie dans les premiers instants et celles-ci ont continué leur domination pour conclure la demie initiale avec une priorité de 21 à 0.

Ghislaine Landry a brisé la glace avec un essai au deuxième engagement. Kayla Moleschi a réussi l’autre de l’équipe perdante.

Le Canada se mesurera à la France, vendredi, et une victoire sera requise pour accéder aux quarts de finale.

Le Canada cinquième en escrime

Du côté de l’escrime, l’équipe canadienne du fleuret féminin a remporté le match de la cinquième place en disposant du Japon au compte de 45 à 31.

Le groupe comprenant Eleanor Harvey, Jessica Zi Jia Guo, Kelleigh Ryan et Alanna Goldie avait perdu 45 à 29 face aux Françaises en quart, puis triomphé des Hongroises 45 à 33 dans un premier duel de classement.

Hockey sur gazon : le Canada éliminé

En hockey sur gazon, les Canadiens ont encaissé un quatrième revers en autant de sorties, pliant l’échine 9 à 1 devant la Belgique pour subir l’élimination.

Mark Pearson a été l’unique buteur des perdants, qui ont vu Sébastien Dockier marquer deux fois en trois minutes à leurs dépens. Alexander Hendrickx a aussi réalisé un doublé pour les vainqueurs, parfaits en quatre sorties.

Dernier du groupe B, le Canada terminera son parcours avec un affrontement contre l’Afrique du Sud, vendredi.