Charlie Lindgren quitte l'organisation du CH

Le président des opérations hockey et directeur général, Doug Armstrong, a annoncé jeudi que les Blues de St. Louis ont consenti des contrats d'un an à deux volets au gardien de but Charlie Lindgren et aux attaquants Matthew Peca ainsi que Nathan Todd.

Lindgren, 27 ans, a disputé trois matchs avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey (LAH) la saison dernière, conservant une fiche de 2-1-0 et une moyenne de buts alloués de 2,34.

Au cours de sa carrière, le gardien de 6 pi et 1 po et 182 lb a également participé à 24 rencontres avec le Canadien de Montréal en saison régulière, compilant un dossier de 10-12-2 avec une moyenne de 3,00 et un taux d’efficacité de ,907.

Peca, 28 ans, a pris part à 21 matchs de saison régulière avec les Senators de Belleville, dans la LAH, la saison dernière, totalisant 11 points (trois buts, huit aides) et cinq minutes de pénalité. L'attaquant de 5 pi et 8 po et 182 lb a également obtenu une aide en cinq parties avec les Sénateurs d'Ottawa.

Au total, le natif de Petawawa, en Ontario, a disputé 78 rencontres en carrière dans la LNH en saison régulière, accumulant 20 points (six buts, 14 aides) et six minutes de pénalité.

Auparavant, il a pris part à 44 duels avec le CH entre 2018 et 2020.

Todd, 25 ans, a disputé 36 matchs de saison régulière avec le Moose du Manitoba la saison dernière, récoltant 32 points (12 buts, 20 aides).