Tennis: Auger-Aliassime et Dabrowski s’inclinent

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et sa partenaire Gabriela Dabrowski se sont butés aux Grecs Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari, s’inclinant en deux manches de 6-3 et 6-4, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

La paire canadienne s’est bien défendue devant ses rivaux grecs, deuxièmes favoris du tournoi de double mixte. En première manche, elle a résisté aux quatre premières balles de bris auxquelles elle a fait face avant de subir le bris au cours du huitième jeu.

En deuxième manche, c’est dès le jeu initial que les Canadiens se sont placés en difficulté. Ils ont ensuite tenté de revenir de l’arrière, avec notamment deux balles de bris lors du sixième jeu, sans toutefois y parvenir.

Les deux Canadiens voient ainsi leur aventure olympique prendre fin. «FAA» s’était déjà incliné d’entrée de jeu en simple devant l’Australien Max Purcell et a été classé 33e au classement final. Dabrowski, quant à elle, s’est également avoué vaincu au premier tour de double féminin en compagnie de Sharon Fichman devant les Brésiliennes. Elles ont été classées 17es.

Water-polo: une première victoire convaincante pour les Canadiennes

Les Canadiennes ont malmené les Sud-Africaines, mercredi à Tokyo, l’emportant 21 à 1 pour signer une première victoire au cours de ce tournoi olympique de water-polo.

Les représentantes de l’unifolié ont été en contrôle du match du début à la fin. Elles ont dominé 42-19 au chapitre des tentatives de lancer. La gardienne québécoise Clara Vulpisi a bloqué huit des neuf lancers cadrés auxquels elle a fait face, ne cédant que devant Georgia Moir.

Gurpreet Sohi a été la meneuse offensive dans le clan canadien, marquant quatre buts. Les Québécoises Axelle Crevier (deux buts), Joëlle Bekhazi (un but) et Élyse Lemay-Lavoie (deux buts) ont également participé à la fête.

Il s’agit d’une première victoire pour les Canadiennes qui s’étaient préalablement inclinées devant l’Australie et l’Espagne. Elles ont maintenant rendez-vous avec les Pays-Bas, dimanche, et devront terminer dans les quatre premières équipes – sur cinq – du Groupe A pour progresser en quarts de finale.

Huitièmes en rugby

Éliminée mardi, l’équipe masculine de rugby à sept a disputé deux matchs de classement, mercredi. Elle a successivement plié l’échine devant les Américains (21 à 14) et les Australiens (26 à 7), terminant le tournoi au huitième rang.

Ce sont finalement les Fidji qui ont enfilé la médaille d’or en vertu d’une victoire de 27 à 12 contre la Nouvelle-Zélande. Les Argentins ont mis la main sur le bronze.

Contre-la-montre : Hugo Houle termine 13e

Le cycliste québécois Hugo Houle a signé le 13e temps le plus rapide de l’occasion du contre-la-montre des Jeux olympiques de Tokyo, mercredi.

Seul Canadien à prendre part à cette épreuve, Houle a stoppé le chronomètre en 57 min 56,46 s, à 2 min 52,27 s du champion olympique, le Slovène Primoz Roglic. Le Néerlandais Tom Dumoulin (56:05,58) et l’Australien Rohan Dennis (56:08,09) sont également montés sur le podium.

Houle avait été l’un des trois représentants de l’unifolié, avec Michael Woods et Guillaume Boivin à la course, samedi. Il avait permis à Woods de terminer cinquième, voyant lui-même le fil d’arrivée en 89e position.

Un peu plus tôt, les femmes avaient également disputé le contre-la-montre. Leah Kirchmann et Karol-Anne Canuel ont respectivement pris les 12e et 14e échelons de la compétition.