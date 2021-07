Quatre ans à St. Louis pour Buchnevich

L’attaquant Pavel Buchnevich a accepté mardi un contrat de quatre ans et d’une valeur de 23,2 millions $ avec les Blues de St. Louis, quelques jours après avoir été acquis des Rangers de New York.

Les Blues avaient cédé l’attaquant québécois Samuel Blais et un choix de deuxième tour en 2022 pour obtenir le Russe de 26 ans, qui a connu sa meilleure saison offensive en carrière en 2020-2021. Il a en effet totalisé 20 buts et 48 points en 54 parties.

En cinq saisons avec les Rangers, il a marqué 76 fois et amassé 195 points en 301 parties. Il a toutefois été limité à une mention d’aide en huit rencontres éliminatoires en carrière.

Keith Yandle retrouvera Alain Vigneault

Près de deux semaines après avoir vu les Panthers de la Floride racheter son ancien contrat, le défenseur Keith Yandle en a déniché un nouveau, cette fois d’une durée d’un an et d’une valeur de 900 000 $ avec les Flyers de Philadelphie.

C'est ce qu'Elliott Friedman, du réseau Sportsnet, a avancé mardi. Yandle retrouvera ainsi son ancien entraîneur-chef Alain Vigneault, qui l'a dirigé lors de son court séjour d’un peu plus d’une saison avec les Rangers de New York, en 2015 et 2016.

Âgé de 34 ans, Yandle a été reconnu toute sa carrière comme un arrière offensif, lui qui a accumulé 102 buts et 600 points en 1032 parties avec les Coyotes de l’Arizona, les Rangers et les Panthers de la Floride.

Il a toutefois connu une baisse de rendement en 2020-2021, si bien que les Panthers ont préféré le libérer. Son ancien pacte était encore valable pour deux ans avec un impact dans la masse salariale de l’équipe de 6,35 millions $ annuellement.