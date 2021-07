La NBA garde son format éliminatoire

La NBA a annoncé mardi qu’elle garderait son format éliminatoire utilisé lors des plus récentes séries.

Les équipes se situant aux positions sept à dix du classement de chacune des associations s’affronteront donc à nouveau dans un petit tournoi prévu après la saison régulière, soit du 12 au 15 avril.

Le gagnant de l’affrontement entre les formations aux septième et huitième échelons accèdera immédiatement aux séries et le perdant aura la chance de se reprendre face à l’équipe qui ressortira victorieuse du duel des rangs neuf et dix.

Le commissionnaire de la ligue, Adam Silver, avait déclaré en mai qu’il espérait que ce format serait de nouveau adopté pour le futur. Il avait émis ces commentaires quelques semaines après que des vedettes de son circuit, notamment LeBron James et Luka Doncic, aient critiqué le tournoi.

Dans les dernières séries, ce sont les Lakers de Los Angeles, les Grizzlies de Memphis, les Celtics de Boston et les Wizards de Washington qui avaient saisi l’occasion pour s’insérer en séries. Les quatre formations se sont toutefois inclinées en première ronde.