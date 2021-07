De la fierté, au-delà d'une médaille...

Meaghan Benfeito et Caeli McKay venaient pourtant de rater le quatrième de leurs cinq plongeons, mais avant leur dernier saut, l’esprit d’équipe demeurait intact.

«C’est peut-être passé un peu inaperçu, mais on voyait, avant leur cinquième et dernier plongeon, qu’elles riaient et qu’elles avaient du plaisir du haut de la plateforme», a fait remarquer Alexandre Dupuis, joueur de football chez les Alouettes de Montréal et conjoint de Meaghan, mardi, à la suite de la quatrième place crève-coeur du duo canadien.

À Laval, Dupuis est naturellement demeuré éveillé durant la nuit et était devant le téléviseur en compagnie de la famille Benfeito. On avait sorti les vêtements aux couleurs du Canada, les chapeaux et les drapeaux.

«Nous étions au bout de notre siège, a décrit Dupuis. Après le quatrième plongeon, il y a eu un silence et on espérait que les notes des juges allaient être clémentes.»

Benfeito et McKay ont finalement terminé à 54 centièmes du podium, obtenant un pointage global de 299,16, comparativement à 299,70 pour les Mexicaines.

«La leçon que je retiens, c’est de profiter de tous les moments que tu peux vivre en pratiquant ton sport», a noté Dupuis, qui a d'ailleurs subi une vilaine blessure à une cuisse récemment au camp des Alouettes.

Une inspiration pour les jeunes filles

De cette compétition au 10 mètres synchro à Tokyo, Dupuis retiendra également cette touchante image de sa copine transportant McKay sur ses épaules à la suite de la conférence de presse ayant suivi la compétition.

McKay, 21 ans, souffrait effectivement d’une grave blessure à la cheville depuis trois semaines. Mais pour Benfeito, c’était impensable de faire la compétition avec quelqu’un d’autre.

«C’est une équipe, a tranché Dupuis. Meaghan a fait preuve de beaucoup de leadership avec Caeli. S’il y a des jeunes filles au Canada qui se cherchent des idoles, je crois que Meaghan et Caeli représentent de beaux exemples à suivre.»

Leadership, persévérance et résilience, entre autres.

«Des moments uniques»

Comme tous les membres de la famille Benfeito, Dupuis ne pourrait être plus fier de la plongeuse québécoise. Au-delà d’une médaille échappée, il y a le parcours d’une athlète qui, outre le report d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, a vécu son lot d’épreuves sur la route vers les Jeux olympiques de Tokyo. Même le condo que Benfeito partageait avec Dupuis a été complètement rasé par les flammes, en janvier dernier.

La semaine prochaine, Benfeito participera à l’épreuve individuelle au 10 m. Et pour celle-ci, en comptant les préliminaires, Dupuis se lèvera lors de deux nuits consécutives, quitte à arriver au camp des Alouettes avec les yeux un peu petits.

«Ce sont des moments uniques», dit-il.

Peu importe comment la compétition se déroulera, Benfeito devra s’assurer d’une chose: «avoir du plaisir».