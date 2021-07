Brandon Montour reste avec les Panthers

Brandon Montour et les Panthers de la Floride se sont entendus mardi sur les modalités d’un contrat de trois saisons d’une valeur totale de 10,5 millions $.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste de The Athletic Pierre LeBrun. Montour s’était joint à l’équipe basée à Sunrise un peu avant la date limite des transactions, le 10 avril. Il a obtenu quatre points en 12 matchs depuis qu’il joue pour les Panthers, en plus d’avoir participé aux six duels éliminatoires de la formation en mai.

L’arrière de 27 ans a enfilé deux autres uniformes que celui des Panthers, soit ceux des Ducks d’Anaheim et des Sabres de Buffalo. Au cours de sa carrière, il a participé à 293 affrontements et a accumulé 31 filets pour un total de 109 points.