Abraham Toro échangé aux Mariners

Les Astros de Houston ont échangé le Québécois Abraham Toro aux Mariners de Seattle, mardi.

Le club texan en a fait l’annonce dans un communiqué. Le joueur d’avant-champ originaire de Longueuil est accompagné du lanceur Joe Smith dans la transaction. En retour, les Astros ont reçu les artilleurs Kendal Graveman et Rafael Montero.

«Merci, Abraham», ont écrit les Astros sur leur compte Twitter.

«L’ajout d’un jeune joueur des ligues majeures comme Abraham, ainsi que d’obtenir la présence et l’expérience d’un vétéran comme Joe Smith est une décision qui, selon nous, fait de nous une équipe plus profonde, tout en nous permettant d’aller de l’avant», a déclaré le directeur général des Mariners, Jerry Dipoto, dans un communiqué de son organisation.

En 2021, Toro a disputé 35 rencontres dans les ligues majeures. Il y a maintenu une moyenne au bâton de ,211 et a frappé 23 balles en lieu sûr. L’athlète de 24 ans a aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à six reprises et produit 20 points.

Sélectionné en cinquième ronde du repêchage de 2015, Toro a disputé un total de 93 parties dans le baseball majeur au courant des trois dernières saisons. Il détient une moyenne de ,193 et compte 53 coups sûrs en carrière dans le circuit Manfred.

Par ailleurs, les Astros et les Mariners s’affrontent mardi soir, dans un duel présenté au T-Mobile Park.