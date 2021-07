Plongeon: des adieux satisfaisants pour Vincent Riendeau

Les plongeurs québécois Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray ont pris le cinquième rang de l’épreuve du 10 mètres synchronisé, lundi, aux Jeux de Tokyo, dans ce qui fut la dernière compétition olympique de la carrière du oremier des deux hommes.

La paire canadienne s’est maintenue dans le coup lors de ses deux premiers plongeons, mais ses troisième et cinquième tentatives ont été moins réussies, si bien qu’elle a glissé derrière les Mexicains. Elle a finalement obtenu 405 points, à 34,92 points du podium.

«Nous sommes très heureux, très soulagés. Cette année a été remplie d’obstacles et encore récemment, encore d’autres obstacles inattendus, a partagé Riendeau dans un communiqué de Plongeon Canada. Nous sommes heureux de notre performance. Ce n’était pas parfait, mais nous avons obtenu un très bon pointage. Nous avons effectué de très bons plongeons et nous pouvons quitter cette compétition le sourire aux lèvres.»

«Notre entraînement se déroulait vraiment bien jusqu’ici et notre seul but était de bien plonger. Nous avons surmonté tous les défis et nous avons terminé en beauté», a relaté Zsombor-Murray.

Les doutes se sont dissipés

Pourtant, Riendeau entretenait un doute sur sa capacité de participer aux Jeux de Tokyo il y a quelques semaines.

«Grâce à mon thérapeute et aux avantages que me procurent 10 années d’expérience à gérer diverses blessures au dos, je disposais d’une longue liste d’exercices qui pouvaient m’aider, a déclaré Riendeau. Nathan et mon équipe sont demeurés positifs, et après deux jours, j’étais en mesure d’exécuter mes vrilles. C’est là que j’étais confiant en ma capacité de compétitionner.»

Profitant d’un plongeon raté des Chinois Cao Yuan et Chen Aisen, les Britanniques Thomas Daley et Matty Lee ont raflé l’or en vertu d’une constance exemplaire qui leur a valu 471,81 points. Les Chinois, en embuscade, ont finalement échoué à reprendre le premier rang, terminant avec un minuscule retard de 1,23 point.

Ce sont les athlètes russes Aleksandr Bondar et Viktor Minibaev qui ont été décorés de bronze avec une récolte de 439,92 points.