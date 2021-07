Blue Jays : la séquence de revers s’arrête à trois

Les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une séquence de trois défaites, samedi à New York, en venant à bout des Mets par la marque de 10 à 3.

Teoscar Hernandez a grandement aidé la cause des siens, en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain à deux reprises, d’abord en troisième manche, puis au neuvième tour au bâton des siens. À chaque occasion, Bo Bichette était sur les sentiers.

Ce dernier aussi a été impliqué dans la performance offensive de la formation torontoise, lui qui a réussi un circuit solo en septième manche, en plus de frapper un simple d’un point deux tours plus tard.

Marcus Semien et George Springer ont aussi réussi une longue balle chacun. Springer s’est aussi illustré en défensive, lui qui a réalisé un attrapé digne des jeux de la semaine après avoir plongé au terme d’une longue course pour saisir la balle.

Au monticule, l’artilleur partant Hyun Jin Ryu n’a pas pu être impliqué dans la décision, puisqu’il a seulement disputé quatre manches et un tiers, lors desquelles il a permis trois points sur 10 coups sûrs et un but sur balles.

C’est plutôt le releveur Trevor Richards (4-0) qui a hérité de la victoire, lui qui a été sur la butte pendant une manche.

Les Jays et les Mets termineront leur série dimanche.