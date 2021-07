EN DIRECT | Les points de presse du CF Montréal

Le CF Montréal tient présentement une visioconférence avec l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, le gardien James Pantemis et le défenseur Zachary Brault-Guillard en vue du match de dimanche contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Voyez les points de presse ici même en webdiffusion.

WILFRIED NANCY

«J'ai hâte... ON a hâte de les affronter. On aime jouer contre des équipes talentueuses, a prévenu Nancy. L'objectif est de leur donner des problèmes», a ajouté l'instructeur en anglais.

«Je suis content de ce que je vois. Même si on a perdu contre New York City (mercredi), on a connu une très bonne mi-temps. On était chez eux et on a bien défendu.»

«Ballou s'entraîne à part, pas dans le groupe. L'idée est de voir ce qu'il est capable de faire. Il s'entraîne avec d'autres joueurs qui sont admissibles pour le groupe.»

«C'est sûr que j'aimerais voir l'équipe marquer plus de buts. Au dernier match, nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, mais j'aimerais voir mes joueurs marquer davantage. Ça ne me préoccupe pas tant.»