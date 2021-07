Une série Yankees-Red Sox qui promet!

Affamés et fumants, les Yankees de New York se pointent au mythique Fenway Park (ou «Pack» si vous êtes de Boston), où ils tenteront d'enlever une deuxième série en une semaine face aux Red Sox.

Ce face-à-face se tient à un moment très intéressant. D'abord, les Bombardiers du Bronx viennent de gagner leurs quatre derniers affrontements et les BoSox tentent de creuser le mince écart d'un match qui les sépare des Rays de Tampa Bay à la tête de la section Est de la Ligue américaine.

La série de quatre matchs entre les Yankees et les Red Sox s'amorce dès 19h sur les ondes de TVA Sports.

Forts de leur éclatante victoire de 6-5 en 10e manche face aux Phillies de Philadelphe, la veille, les Yankees ont présentement six joueurs sur la liste COVID-19, en plus d'avoir ajouté le joueur de premier but Luke Voit (inflammation du genou gauche) sur la liste des blessés de 10 jours

Pendant ce temps, les Sox ont remporté un concours de circuits 7-4 face aux Blue Jays de Toronto chez ces derniers.

Le gaucher Jordan Montgomery (3-5) sera sur la butte pour les visiteurs. Monty n'a signé aucun gain à ses sept derniers départs et avait accordé trois points mérités à sa dernière sortie face aux Red Sox, la semaine dernière.

Les hôtes enverront le droitier Tanner Houck (0-2) au monticule.