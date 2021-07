Price exposé au Kraken: Bergevin avait un plan B

Plus de peur que de mal dans le dossier de Carey Price et du repêchage d’expansion pour le Canadien de Montréal et son directeur général Marc Bergevin. Ce dernier a parié gros en exposant Carey Price, mais il s’agissait d’un risque calculé avec lequel il était confortable.

L’homme de 55 ans a finalement eu raison, puisque le Kraken de Seattle a opté pour le jeune défenseur Cale Fleury.

«On a eu des discussions. On a pris un pari, mais on était confortables de garder Carey à Montréal, a mentionné Bergevin en conférence de presse, jeudi. Comme de fait, il est encore ici et on est très heureux.»

Bergevin n’a pas voulu s’exprimer à savoir pourquoi le directeur général du Kraken Ron Francis n’a pas sélectionné Price, mais il a assuré avoir un plan B dans le cas où son portier ne soit plus dans l’organisation montréalaise.

Crédit photo : Le Journal de Québec

Néanmoins, le Tricolore pourrait être privé de sa vedette au début de la saison, lui qui doit être évalué par des médecins afin de déterminer la nature exacte de ses blessures.

«Ce n’est rien d’alarmant au moment qu’on se parle. Carey a joué toutes les minutes en séries et a bien performé. C’est certain que la majorité des joueurs ont des bobos en séries. On va voir avec les médecins, mais on ne s’attend à rien de majeur. Peut-être six à huit semaines [d’absence], et un petit pourcentage [de chances] que ça pourrait être plus long.»

Par ailleurs, le DG n’a pas fermé la porte à un retour de Phillip Danault, qui deviendra joueur autonome sans compensation la semaine prochaine, même si les négociations semblent être au point mort.

«Tant et aussi longtemps qu’un contrat n’est pas signé, j’ai espoir de le voir rester à Montréal.»