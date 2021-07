Les Flyers obligés de donner Shayne Gostisbehere!

Les Coyotes de l’Arizona ont pour leur part obtenu le défenseur Shayne Gostisbehere des Flyers de Philadelphie.

Afin de se débarasser du lourd contrat de l'arrière, la formation de la Pennsylvanie cède également un choix de deuxième tour et un autre de septième tour en 2022.

Arrière à caractère offensif, le Floridien de 28 ans a amassé neuf buts et 20 points en 41 parties cette saison, pour un total de 60 filets et 219 points en 381 parties dans la LNH. Il reste deux saisons à son contrat de six ans et 27 millions $.