DeAndre Hopkins incertain au sujet de son futur

Les nouvelles règles imposées par la NFL concernant la vaccination contre la COVID-19 et les conséquences encourues quant à une possible éclosion ne font pas l’unanimité. Le receveur de passes étoile des Cardinals de l’Arizona DeAndre Hopkins est l’un des quelques athlètes qui ont fait part de leur mécontentement, jeudi.

«Jamais je n’aurais cru dire cela, mais le fait d’être mis dans une position dans laquelle je peux nuire à mon équipe parce que je ne veux pas recevoir le vaccin me fait poser des questions quant à mon futur dans la NFL», a écrit l’athlète de 29 ans sur son compte Twitter, dans une publication qu’il a ensuite retirée.

Hopkins a toutefois utilisé sa plateforme pour répondre à d’autres joueurs qui le soutiennent dans sa décision.

«Liberté?», a-t-il écrit avant d’ajouter «Ils t’aiment une minute et te haïssent la suivante».

«Le frère de ma copine est un militaire et a reçu le vaccin et il a eu des problèmes au cœur immédiatement après. Quand tu te tiens pour une cause, ils te haïssent», a mentionné Hopkins dans une autre publication.

En matinée, le circuit Goodell a envoyé un mémo mentionnant qu’elle ne souhaitait pas ajouter une 19e semaine à son calendrier et que dans le cas d’une éclosion de COVID-19 au sein d’une équipe, la ligue ne repousserait pas un match. L’équipe fautive se verrait attribuer une défaite par forfait, parmi les nombreuses sanctions possibles.