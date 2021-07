Oilers: Tyson Barrie pourrait fort bien rester

Le défenseur Tyson Barrie aurait finalement de meilleures chances que prévu de revenir avec les Oilers d’Edmonton la saison prochaine, puisque les deux parties reprendront les négociations prochainement.

C’est ce qu’a indiqué le réseau TSN, mercredi, précisant que des pourparlers préliminaires avaient déjà eu lieu.

Si le départ de l’arrière Adam Larsson pour le Kraken de Seattle se confirme, les discussions vont s’intensifier, d’après la même source. Cependant, les Oilers ne voudraient pas s’engager pour cinq ans ou plus vis-à-vis Barrie, qu’ils avaient embauché l’automne passé grâce à une entente d’un an et de 3,75 millions $.

Le vétéran de 29 ans a récolté huit buts et 40 mentions d’aide pour 48 points en 56 matchs cette année, tout en affichant un différentiel de +4. L’ancien de l’Avalanche du Colorado et des Maple Leafs de Toronto est admissible à l’autonomie complète.