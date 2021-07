«Au départ, ce fut un peu le choc» - Ellis

Le défenseur Ryan Ellis se dit heureux de se retrouver chez les Flyers de Philadelphie et souhaite connaître un nouveau départ avec ceux-ci.

Acquis des Predators de Nashville par le biais d’une transaction impliquant aussi les Golden Knights de Vegas, l’Ontarien a été ennuyé par une fracture des jointures de la main au cours de la dernière campagne; d’ailleurs, il a tenu à rectifier le tir auprès de certains médias, qui avaient préalablement évoqué une opération à l’épaule.

«Je me sens bien, je suis en santé, affamé, heureux et excité d’être un joueur des Flyers, a-t-il déclaré en vidéoconférence, tel que rapporté par le site NHL.com, mardi. Au départ, ce fut un peu le choc pour moi et ma famille. Mais en regardant davantage tout cela, nous sommes enthousiastes d’être ici, de pouvoir nous préparer et d’amorcer notre quête pour la coupe.»

«Le jour où ça se calmera de mon côté personnellement, c’est lorsque moi et ma famille auront tout réglé, et que je serai sur la glace avec les joueurs, a-t-il ajouté, tout en précisant avoir discuté avec quelques-uns de ses nouveaux coéquipiers. Sachant que mes proches seront en sécurité et dans de bonnes dispositions, je serai prêt pour la suite.»

Capable de faire beaucoup

À Philadelphie, Ellis tentera d’aider un club ayant éprouvé des ennuis défensifs durant la dernière campagne. Les Flyers ont maintenu une moyenne de buts alloués de 3,52, la pire du circuit Bettman. Celui ayant amassé 18 points en 35 matchs avec Nashville en 2020-2021 peut également se distinguer en empêchant l’ennemi de marquer, lui qui a conservé un différentiel de +1.

«Je m’attends à compétitionner avec les gars. À ce stade de ma carrière, tout ce que je veux, c’est gagner, a-t-il déclaré. Cette organisation possède des critères en la matière et les attentes sont là. Pour ma part, j’essaierai de prôner mon jeu afin d’aider le club à avancer. Je ferai tout ce qu’il faut pour lui permettre de l’emporter, que ce soit compter des buts, empêcher l’autre formation de marquer ou les deux.»

«Je suis fier d’être un gars qui place le groupe avant ses intérêts. [...] Je veux seulement faire ce qui est nécessaire en bloquant des tirs ou en effectuant des jeux en défense. Si nous trichons en attaque, je tente de réussir un jeu en zone offensive.»

Ellis revendique 270, dont 75 buts, en 562 parties dans la LNH.