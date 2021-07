Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte Extra, Kevin et Pat reçoivent nul autre que le champion de la WWE, Bobby Lashley.

Ce dernier parle de ses débuts à la WWE, compare les arts martiaux mixtes et la lutte professionnelle, partage ses souvenirs de WrestleMania 23 et de Donald Trump, discute de son règne de champion, du black excellence et bien plus!

Une superbe entrevue exclusive de 30 minutes, uniquement pour les fans des Anti-Pods. Un autre épisode à ne pas manquer!