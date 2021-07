Le Championnat canadien s’invite au calendrier du CF Montréal

Le CF Montréal aura un mois de septembre assez chargé, surtout que le Championnat canadien 2021 a forcé un changement de date au calendrier de l’équipe, lundi.

En avant-midi, l’organisation montréalaise a annoncé que son match l’opposant au Nashville SC le 12 septembre au Stade Saputo avait été devancé d’une journée. Les motifs précis reliés à cette décision n’avaient pas été spécifiés, mais les partisans ont trouvé la réponse quelques heures plus tard, lorsque Soccer Canada a dévoilé l’horaire des rencontres du championnat national.

Aussi, le CF Montréal – exempt d’une participation au tour préliminaire – affrontera le vainqueur du duel entre l’Atlético Ottawa et le Valour FC durant les quarts de finale prévus du 14 au 22 septembre. S’il l’emporte, il se frottera dans le carré d’as au gagnant d’un duel des quarts impliquant le Forge FC.

Ce dernier pourrait se mesurer à l’AS Blainville, en autant que le club des Basses-Laurentides dispose des Wanderers de Halifax en ronde préliminaire. Celle-ci se tiendra du 15 au 26 août.

«Nous sommes heureux de voir le retour du Championnat canadien au calendrier en 2021 avec une identité de marque mise à jour et le retour du format à 13 équipes qui donne à cette compétition son caractère véritablement et uniquement canadien, a déclaré Peter Montopoli, secrétaire général de Canada Soccer, dans un communiqué. Pendant que nous abordons un nouveau chapitre face à la pandémie de COVID-19, nous avons hâte de retourner dans des stades remplis de partisans qui encouragent leur club à la poursuite d’une occasion de disputer la Ligue des Champions de la CONCACAF et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.»

Par ailleurs, le Toronto FC a aussi obtenu un laissez-passer pour les quarts, contrairement aux Whitecaps de Vancouver.

Pour revenir aux hommes de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, ils visiteront le New York City FC, mercredi à 19 h 30, dans un duel qui aura lieu au domicile des Red Bulls. La chaîne TVA Sports diffusera la partie.