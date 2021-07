MLB: de retour au boulot

Les festivités entourant le Match des étoiles du baseball majeur sont maintenant chose du passé et il est temps pour les joueurs de reprendre leurs activités habituelles. Jeudi soir, dans le seul match prévu à l'horaire, les Red Sox de Boston se mesureront aux Yankees de New York.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Il s'agira du premier match d'une série de quatre duels entre les deux équipes.

En six matchs cette saison entre les deux formations, les Yankees n'ont toujours pas réussi à vaincre leurs rivaux de toujours, subissant six revers. Lors de ces six confrontations, les Red Sox ont dominé les Yankees 36-17.

Eduardo Rodriguez (6-5) sera sur la butte pour les «Bas rouges».