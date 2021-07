Une première victoire très convaincante pour un cycliste au Tour de France

Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) a remporté la 16e étape du Tour de France, mardi, en s’échappant de ses plus proches poursuivants avec un peu plus de 34 kilomètres à parcourir.

L’Autrichien qui a filé en solo jusqu’à l’arrivée à Saint-Gaudens remporte du même coup une étape d’un Grand Tour pour la première fois de sa carrière. L’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) s’est imposé au sprint pour le deuxième rang, 42 secondes derrière Konrad. Il a terminé devant l’Australien Michael Matthews (BikeExchange), qui a complété le top 3 de la journée.

Le Québécois Hugo Houle (Astana-Premier Tech) a pour sa part pris le 60e rang avec un retard de 15 min 14 s. Le cycliste de 30 ans a de nouveau pu épauler son coéquipier kazakh Alexey Lutsenko (15e à 13:49) durant une bonne partie de l’épreuve.

«Alexey [Lutsenko] conserve sa septième place au classement général [à 7:01]. L’objectif était de rester autour de lui, l’équipe était très groupée. On était très en forme et on a pu rester devant avec Alexey lorsque c’était difficile, ce qui a facilité la tâche dans les descentes», a expliqué Houle en entrevue avec Sportcom.

Woods encore dans la course des meilleurs grimpeurs

Quant à Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), il a pédalé aux côtés de son compatriote Michael Woods pour l’aider à préserver le deuxième échelon du classement des grimpeurs derrière le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious).

«J’ai essayé de prendre part à l’échappée, mais les meneurs étaient vraiment solides. Je n’ai pas été assez fort. J’ai été plus calme par la suite pour me préparer pour les deux énormes journées qui arrivent», a commenté Boivin, 130e à l’issue de l’étape avec un écart de 17:56.

Tadej Pogacar (UAE-Emirates) détient toujours le maillot jaune de meneur, tandis que ses plus proches poursuivants ont tous terminé dans le même groupe que lui, à 13:49 du vainqueur.

Le Slovène conserve ainsi sa priorité de 5:18 sur le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), deuxième au classement général provisoire. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) suit au troisième rang à 5:32.

«À sept kilomètres de l’arrivée, Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits) a décidé d’attaquer, ce qui a fait en sorte que tous les meneurs du classement général ont accéléré ensemble pour terminer l’épreuve en même temps», a analysé Houle.

Les cyclistes seront de retour en montagne mercredi avec la présentation de la 17e étape qui relie Muret à Saint-Lary-Soulan sur 178,4 km.

«Les deux prochaines étapes sont très exigeantes, mais les montées sont dans le dernier droit. En théorie, ça devrait être un peu plus simple à gérer qu’aujourd’hui [mardi]», a conclu le cycliste de Sainte-Perpétue.