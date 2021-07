Shohei Ohtani suscite la controverse

Malgré le fait qu’il domine les ligues majeures de baseball au niveau des coups frappés en dehors des limites du terrain, le Japonais Shohei Ohtani ne fait pas l’unanimité.

L’artilleur nippon, membre des Angels de Los Angeles, a reçu des critiques par rapport au fait qu’il s’adresse aux membres des médias à l’aide d’un traducteur, ce qui cause la désapprobation d’un animateur d’ESPN.

«Je ne crois pas que ça aide que la face numéro 1 de ce sport soit quelqu’un qui utilise un traducteur pour qu’on puisse comprendre ses propos, dans ce pays [les États-Unis], a-t-il déploré à l’émission du matin «First Take».

Pour appuyer son propos, il ajoute même que certains autres athlètes venant de régions lointaines dans le monde s’exprimaient à merveille dans la langue de Shakespeare.

«Dans d’autres sports, comme le basketball, Dirk Nowitzki était Allemand et Manu Ginobili et d’autres venaient d’ailleurs. Et vous savez quoi, ils parlaient couramment l’anglais. On comprenait ce qu’ils disaient quand ils se faisaient interviewer.»

La séquence a fait le tour des médias sociaux depuis sa diffusion et a soulevé l’ire de beaucoup de partisans.

Discours en anglais

Ohtani s’était adressé en anglais, au public, quand il a accepté le trophée Jackie Robinson, remis à la recrue de l’année au baseball majeur, en 2019.

«Merci. J’aimerais d’abord souligner l’honneur que j’ai de partager la scène avec tant de bons athlètes. Félicitations à vous», avait entre autres mentionné le Japonais.

L’athlète de 27 ans a frappé vendredi dernier son 33e circuit de la saison, ce qui lui en donne cinq d’avance sur ses plus proches poursuivants, Vladimir Guerrero fils et Fernando Tatis fils. Il sera en vedette au concours de longues balles lundi et à la classique des étoiles, mardi.