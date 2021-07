Olympiques: Andreescu ne fera pas le voyage à Tokyo

La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu ne représentera pas son pays aux Jeux olympiques de Tokyo, qui commenceront plus tard au mois de juillet.

La cinquième raquette mondiale a partagé cette déchirante décision dans une publication sur son compte Instagram.

«Depuis que je suis petite que j’ai rêvé de représenter le Canada aux Jeux olympiques, mais avec tous les défis auxquels nous faisons face en raison de la pandémie, je sais au plus profond de mon cœur que c’est la bonne décision. Je me tourne vers le futur et j’ai hâte de représenter le Canada dans des événements futurs de la Fed Cup et les prochains Jeux olympiques de 2024, à Paris», a-t-elle écrit dans la légende de sa publication.

Ralentie par les blessures depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis, en 2019, l’Ontarienne tente d’effectuer un retour au jeu en 2021, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. L’athlète de 21 ans s’est fait montrer la porte de sortie au terme de son premier match d’un tournoi trois fois à ses quatre dernières tentatives, dont aux tournois du Grand Chelem de Roland-Garros et de Wimbledon.