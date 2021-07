MLB: huit joueurs qui pourraient changer d'adresse

Publié aujourd'hui à 08h30

Mis à jouraujourd'hui à 08h30

Avec la pause du match des étoiles qui s’amorce, les discussions vont commencer à être beaucoup plus fréquentes entre les directeurs généraux.

Certains vont y aller pour la pièce manquante au casse-tête, alors que d’autres iront pour le grand coup pour sauver leur emploi.

Voici donc 8 joueurs qui risquent d’être échangés d’ici la date limite des échanges, soit le 30 juillet :

1- Trevor Story – Rockies du Colorado

Il est le joueur le plus talentueux et le plus intéressant sur le marché. Et comme il a mentionné aux Rockies qu’il n’avait aucunement l’intention de signer une prolongation de contrat au Colorado, il sera assurément transigé. Même si les équipes recherchent plus des lanceurs que des joueurs de position, les Rockies devraient obtenir un retour très intéressant pour continuer leur reconstruction. Alliant vitesse, puissance et bonne défensive, il pourrait vraiment faire la différence entre une très bonne équipe et une équipe gagnante. Mais le prix risque d’être fort élevé pour un joueur de location. Story devrait aller chercher un contrat lucratif l’an prochain, au-delà des 250 millions au total.

2- Adam Frazier – Pirates de Pittsburgh

L’excellent joueur de deuxième but des Pirates était très heureux d’être sélectionné au match des étoiles comme joueur partant. Et les Pirates aussi. En étant sélectionné, les Pirates ont vu sa valeur augmenter, surtout que Frazier connaît déjà sa meilleure saison en carrière. Âgé de 29 ans, Frazier n’a pas beaucoup de puissance, mais il vous donnera une tonne de coups sûrs, de la vitesse et une excellente défensive, pour un prix qui sera beaucoup plus raisonnable que Trevor Strory.

3- Joey Gallo – Rangers du Texas

Après un début de saison difficile, Gallo a retrouvé ses repères et connaît ses meilleurs moments de la saison et a recommencé à frapper la longue balle, sa spécialité. Comme il est capable de joueur au premier but et aux champs extérieurs, il intéressera plusieurs équipes grâce à sa polyvalence. Il est certain que l’équipe qui fera son acquisition devra vivre avec ses nombreux retraits au bâton, mais le jeu en vaut la chandelle pour un club qui cherche un frappeur gaucher avec beaucoup de puissance. Et même s’il est un joueur populaire au Texas, il est temps pour les Rangers de laisser partir Gallo pour poursuivre leur reconstruction et donner plus de chance aux jeunes joueurs.

4- Richard Rodriguez – Pirates de Pittsburgh

Il n’est pas le releveur le plus connu, mais il a fait un magnifique travail comme closer chez les Pirates cette saison. Comme il sera éligible à l’arbitrage à l’issue de la saison, il y a de très fortes chances que Rodriguez quitte Pittsburgh. Tout dépendant de l’endroit où il aboutira, il pourrait lancer en 7e, 8e ou 9e manche. Le prix à payer reste à déterminer, mais plusieurs clubs, comme les Blue Jays, se sont déjà montrés intéresser au lanceur droitier de 27 ans.

5- Sterling Marte – Marlins de Miami

Les Marlins ont soumis une offre à Marte, lui qui deviendra joueur autonome à la fin de la saison. Cependant, il n’y a pas eu de développement dans le dossier au cours des dernières semaines et les Marlins vont probablement échanger Marte si les négociations achoppent ou que le salaire demandé par leur voltigeur de centre est beaucoup trop élevé pour un club à petit budget comme Miami. Pour le moment, la meilleure solution semble être d’échanger Marte et de possiblement tenter de le rapatrier durant la saison morte.

6- Nelson Cruz – Twins du Minnesota

Il est rendu à 41 ans, mais il est encore capable de frapper. Et comme les Twins connaissent une saison misérable, il est fort probable que Cruz change d’adresse. Évidemment, les destinations sont très limitées puisque Cruz est uniquement un frappeur de choix, donc il est très peu probable qu’il aboutisse dans la Ligue Nationale. Et quand on regarde les meilleures équipes de la Ligue Américaine, très peu ont besoin d’un frappeur de choix. Mais si le prix est raisonnable, les Twins devraient trouver preneurs.

7- Eduardo Escobar – Diamondbacks de l’Arizona

Avec leur saison horrible, il y aura un grand ménage en Arizona. Il est clair qu’on ne peut pas échanger tout monde, même si l’organisation aimerait appuyer sur un bouton « reset » certains soirs. Il n’y a pas une tonne de joueurs intéressants chez les Diamondbacks, mais Eduardo Escobar attire déjà l’attention de plusieurs équipes, dont les White Sox de Chicago. Et comme il peut jouer partout à l’avant-champ, en plus d’être un frappeur ambidextre, il sera probablement la meilleure monnaie d’échange en Arizona pour amorcer une très longue reconstruction.

8- Josh Donaldson – Twins du Minnesota

Il est peut-être, dans cette liste, celui qui a le moins de chance d’être échangé. Et la raison est fort simple, il reste encore deux autres années pour un total de 42 millions d’ici la fin de la saison 2023. Il est certain que les Twins seraient prêts à accepter des espoirs de second plan, s’ils pouvaient se débarrasser du contrat de Donaldson. Faudra voir si une équipe sera prête à prendre le risque, surtout que Donaldson est souvent blessé et qu’il n’a pas donné les résultats escomptés, depuis son arrivée au Minnesota.