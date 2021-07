EN DIRECT | Angleterre - Italie

Ça y est! L'heure de la grande finale à sonné à Wembley alors que l'Angleterre et l'Italie disputent un match sans lendamain qui passera à l'histoire.

Voyez ce match sur nos ondes et à TVA Sports direct.

Nous sommes en première demie. La marque est de 1-0 pour l'Angleterre

SOMMAIRE

Angleterre 1 - Italie 0 | Luke Shaw ouvre la marque dès la 2e minute de jeu grâce à une demi-volée

Les Anglais frappent tôt face aux Italiens -

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate a choisi une option défensive en remplaçant l'ailier Bukayo Saka par le latéral Kieran Trippier dans l'équipe qui débute la finale de l'Euro dimanche (21h00) à Londres contre l'Italie, selon les compositions officielles de l'UEFA.

Du côté des Azzurri, Roberto Mancini a reconduit le "onze" de départ aligné en demi-finale contre l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.), avec les expérimentés défenseurs centraux Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, Marco Verratti au milieu avec Jorginho et Nicolo Barella, et un trio offensif avec Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Federico Chiesa.

L'Angleterre dispute sa première finale de Championnat d'Europe. Elle espère remporter un deuxième titre majeur après la Coupe du monde 1966 à domicile. L'Italie, finaliste malheureuse de l'Euro-2012, court après un premier titre depuis le Mondial-2006.

Pour ce match crucial, Southgate a fait confiance à Trippier, latéral droit de 30 ans ayant plus d'expérience que Saka, seulement 19 ans. Le défenseur de l'Atlético Madrid n'a cependant disputé que deux rencontres comme titulaire depuis le début de l'Euro: contre la Croatie (1-0) au premier match et contre l'Allemagne (2-0) en huitièmes de finale.

Pour le reste, l'équipe alignée au coup d'envoi lors de la demi-finale gagnée 2-1 en prolongation mercredi contre le Danemark a été reconduite.

Le gardien Jordan Pickford commande une défense à trois avec Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire. Trippier et Luke Shaw seront les pistons sur les côtés d'un milieu gardé par Declan Rice et Kalvin Phillips.

Le capitaine Harry Kane, auteur du but décisif pour la qualification en finale, guidera l'attaque des Anglais, avec Jason Mount et Raheem Sterling sur les côtés.

Composition des équipes

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Mount, Kane (cap.), Sterling

Sélectionneur: Gareth Southgate (ENG)

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (cap.), Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Sélectionneur: Roberto Mancini (ITA)

Arbitre: Björn Kuipers (NED)