MLS : cinq folles rumeurs de transfert

Le marché estival des transferts s’est ouvert le 7 juillet dernier, en MLS, et comme chaque année, cette période amène son lot de folles rumeurs.

Le plaisir avec ces ouï-dire, c’est qu’ils font jaser. Et parfois, ils se concrétisent.

Le circuit nord-américain s’est rajeuni un peu, ces dernières années et le niveau du soccer qui s’y joue continue tranquillement de se relever. Et malgré le séisme que fut la pandémie de COVID-19, les transferts n’ont pas cessé, même si on a vu moins de gros noms débarquer sur le continent.

La MLS reste attractive et devient de plus en plus une option pour une variété de joueurs, peu importe où ils en sont dans leur carrière. Et il y a encore quelques gros noms qui ne refuseraient pas de venir y jouer.

Voici donc cinq rumeurs un peu folles qui circulent alors que le «mercato» estival de la MLS s’ébranle tranquillement.

Carlos Tevez, milieu offensif/attaquant

Oh, l’attaquant argentin des Boca Juniors n’est plus une petite jeunesse à 37 ans, mais il a encore mis quatre buts et trois passes décisives en 17 apparitions avec le club de Buenos Aires, cette année. En 2020, c’était 14 filets en 31 apparitions. Le tout dans un championnat au niveau un peu plus relevé que celui de la MLS.

Donc «l’Apache», malgré le temps qui passe, est probablement encore capable de donner un bon coup de main à un club du circuit Garber, même s'il risque de commander de généreux émoluments. Il est officiellement sans club depuis le début du mois et il n’a pas encore l’intention de s’arrêter. Selon ESPN, l’ancien de Manchester United et de la Juventus (notamment) attirerait la convoitise de l’Inter Miami (évidemment), Atlanta United et Minnesota United.

L’entraîneur argentin d’Atlanta, Gabriel Heinze, connaît très bien Tevez pour l’avoir côtoyé souvent. Il a cependant indiqué ne pas lui avoir parlé depuis très longtemps, vendredi. Et l’Inter? C’est dur à jauger, ils sont associés à presque toutes les rumeurs impliquant un joueur de renom. Il faudrait sans doute que le joueur désigné mexicain Rodolfo Pizarro parte avant que Tevez puisse s’amener?

Minnesota United? Il ne faut pas exclure les «Loons» : ils comptent actuellement sur deux anciens coéquipiers de Tevez au Boca en «Bebelo» Reynoso et «Wanchope» Abila. Ce n’est pas anodin...

Gareth Bale, ailier

La saga entourant l’avenir du Gallois qui aura bientôt 32 ans a fait couler de l’encre et des pixels au cours du dernier mois. Où en sommes-nous? Techniquement, le spectaculaire ailier doit revenir au Real Madrid cet été, avec qui il détient un contrat encore bon pour un an après avoir passé la dernière saison en prêt à Tottenham.

Mais Bale, qui a représenté le Pays de Galles à l’Euro 2020, ne serait pas dans les plans du Real. Alors que compte-t-il faire? Et que veut faire le club? Sera-t-il prêté de nouveau? Libéré? Vendu?

Le joueur, lui, a laissé entendre en mai qu’il sait ce qu’il veut faire.

«Mais ça va causer du chaos si je dis quoi que ce soit», a-t-il ensuite précisé, préférant donc garder l’attention des médias sur l’Euro. On risque donc d’en savoir plus long avant longtemps alors que le tournoi tire à sa fin.

La MLS dans tout ça? Certains médias affirmaient que des discussions étaient en cours entre le quadruple vainqueur de la Ligue des champions et l’incontournable Galaxy de Los Angeles. Bon, le Galaxy a déjà trois joueurs désignés, mais il est toujours possible de fignoler quelque chose... même si la ligue surveille cela d’un peu plus près.

Sauf que l’entraîneur du Galaxy, Greg Vanney, a récemment jeté de l’eau froide sur tout ça en indiquant que s’il s’agit d’une «rumeur intéressante» et que Bale a sans doute de l’intérêt pour la MLS et Los Angeles, il «ne cadre pas dans la direction que prend le groupe».

Bale au Galaxy? On peut sans doute oublier ça. Mais peut-être qu’un autre club de la MLS se placera sur les rangs...

En tout cas, il serait toute une attraction : Bale a encore un très bon niveau après avoir réalisé une saison tout à fait potable à Tottenham.

Jonathan Bamba, attaquant/ailier

Celle-là a de quoi faire sourciller. Selon le média français 10sport.com, le LOSC Lille, qui vient de remporter le titre en Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, aurait reçu en juin une offre qui «approche les 15 millions d’euros» d’un club de la MLS pour l’attaquant Jonathan Bamba.

Bamba, il a 25 ans et il sort d’une saison de six buts et 11 passes décisives à Lille. Le joueur français, après une saison aussi remplie dans un club bien en vue, pourrait avoir des envies d’ailleurs et Lille pourrait aussi en profiter au plan monétaire.

Mais en MLS? Il y a de quoi douter. Bamba, s’il part, se voit sans doute en Angleterre, en Italie, ou en Espagne. Il ne serait pas intéressé à traverser l’Atlantique, d’ailleurs, selon le média français.

Cela dit, l’offre en tant que telle est moins invraisemblable qu’il n’y paraît : les clubs de la MLS visent de plus en plus des athlètes de son âge, et certains sont maintenant capables d’allonger ces montants si nécessaire...

Sergio Busquets, milieu de terrain

Rappel : le titre de cet article évoque des «rumeurs folles». En voilà certainement une autre : Sergio Busquets en MLS?

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, quelques clubs du circuit Garber auraient approché le clan du joueur de 32 ans ces derniers mois afin d’obtenir ses services. C’est que son club, le FC Barcelone, est empêtré dans des problèmes financiers et serait ouvert à laisser partir certains gros noms pour abaisser sa masse salariale.

Le milieu défensif, qui sort d’un Euro qui s’est terminé en demi-finale avec l’Espagne, est encore un joueur de très haut niveau et est toujours l’un des cadres du Barça.

La rumeur veut que Busquets ait accueilli ces approches de la MLS avec un certain intérêt. Le Catalan ne détesterait pas poursuivre sa carrière en Amérique du Nord.

Toutefois, ce ne serait pas pour cette année : Busquets tient à disputer la prochaine saison à Barcelone, semble-t-il.

On se reprend l’été prochain!

Lionel Messi, ailier

C’est LA saga du mercato estival sur la planète soccer. Où aboutira le formidable Lionel Messi? La «pulga» vient d’avoir 34 ans et depuis le début du mois, est officiellement sans contrat après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone.

Il est donc libre comme l’air et quelques options se présentent à lui. Certains le voient quitter pour un club capable de soutenir son salaire gargantuesque, comme Manchester City, dirigé par son ancien comparse Pep Guardiola, ou le Paris Saint-Germain, qui semble très gourmand cet été et qui a déjà complété les embauches des défenseurs Sergio Ramos et Achraf Hakimi.

Il y a aussi l’option... de Barcelone. Parce que le club veut tout faire pour garder Messi et est en opération charme à son endroit depuis que l’Argentin a demandé un transfert à l’été 2020.

C’est d’ailleurs en partie pourquoi l’équipe tente d’amenuiser sa masse salariale. Parce qu’en plus de chercher à alléger son fardeau financier, le club veut être capable d’offrir un nouveau contrat à son numéro 10.

Et c’est là que ça devient intéressant pour la MLS et les amateurs de soccer nord-américains. Parce que la rumeur la plus persistante au sujet de Messi et du Barça, c’est que le club catalan veut lui offrir un contrat de dix ans : deux ans de plus à Barcelone, deux ans avec l’Inter Miami en MLS et six ans, ensuite, au sein de l’organisation barcelonaise où il serait notamment un ambassadeur du club.

Quel est l’intérêt pour le Barça d’inclure deux ans à Miami dans ce contrat? À première vue, cela apparaît bizarre, mais c’est peut-être simplement pour faire plaisir à Messi. Parce que l’Argentin a clairement établi, il y a quelques mois, que venir jouer en MLS l’intéressait sincèrement. Peut-être aussi qu’on voit Messi comme un bon ambassadeur en Amérique du Nord pour la marque du FC Barcelone.

Et du côté de Miami, l'intérêt est manifeste et ce, depuis longtemps.

Bref, si ce n’est pas dans l’immédiat, il semble bien qu’un séjour en MLS pourrait faire partie des plans d’avenir de celui qui, pour plusieurs, est le meilleur joueur de l’histoire du soccer.