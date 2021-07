Jean Pascal sévèrement sanctionné

La World Boxing Association (WBA) a dépouillé le boxeur Jean Pascal de son titre régulier des poids mi-lourds, vendredi, en plus de le suspendre pour six mois en raison de ses tests positifs à des produits dopants.

Conséquemment, la ceinture est désormais vacante et Pascal pourrai subir durant l’année des tests aléatoires, à ses frais, tel que stipulé par la fédération.

Le Québécois devait affronter le Suédois Badou Jack le 6 juin, mais les résultats d’examens de la VADA (la Voluntary Anti-Doping Association) ont confirmé la présence de substances interdites dans son organisme, ce qui a mené à l’annulation du choc. Le 14 mai, lors de tests menés par le programme de la WBA, Pascal a été déclaré positif à l'épitrenbolone, à la drostanolone et au métabolite de la drostabolone. Aussi, le principal intéressé a été déclaré positif à l’érythropoïétine (EPO), tel que rapporté par le réseau ESPN le 21 juin. Il s’agit de la même substance utilisée par les anciens cyclistes Lance Armstrong et Geneviève Jeanson, tous deux épinglés pour dopage.

Le boxeur et son équipe ont été informés de la situation et ont eu la possibilité d'ouvrir le test «B», tel qu'établi sur les règles de la WBA. Comme indiqué dans la règle C.45 de la WBA, aucun boxeur qui a été testé positif pour une substance interdite ne peut être classé, conserver un titre ou participer à un combat sanctionné par la WBA dans les six mois suivant le test.

De plus, Pascal devra désormais se soumettre à des contrôles aléatoires, à ses frais, au cours de 2021 et sous la direction du comité médical WBA et du comité des championnats WBA.

De l’argent perdu, une réputation ruinée

En plus de perdre environ 2 millions $ pour l’annulation de l’affrontement, Pascal aura à composer avec les doutes à son endroit. Cependant, il avait déjà essayé de réparer les pots cassés par le biais des réseaux sociaux une fois l’histoire dévoilée.

«Je ne prendrais jamais de substances illégales. Je me suis toujours battu pour un sport propre et je continuerai de le faire. Je suis l’un des premiers boxeurs des temps modernes à insister sur les tests aléatoires contre le dopage et je me suis soumis à d’innombrables examens durant mes 13 années au plus haut niveau de la boxe. Je veux seulement rassurer mes partisans qu’il s’agit d’un incident isolé et que je suis prêt à tout faire pour le prouver», avait-il écrit.

Pascal a également congédié son instructeur responsable du conditionnement physique après la découverte des premiers tests positifs. Le nom de l’homme en question n’a pas été précisé, mais «Le Journal de Montréal» avait rapporté le 31 mai qu’Angel Martinez était celui ayant agi à titre de préparateur physique au cours du dernier camp préparatoire du boxeur.