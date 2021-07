«Shea Weber: un capitaine d’exception» – Renaud Lavoie

Shea Weber est un homme de peu de mots, souvent peu démonstratif. Malgré une élimination subie mercredi soir aux mains du Lightning de Tampa Bay, le capitaine des Canadiens de Montréal a posé un geste qui a grandement marqué Renaud Lavoie.

Quelques minutes seulement après leur revers de 1-0 mettant un terme à ce parcours d’après-saison magique, il était temps pour les joueurs du Tricolore de répondre aux questions des journalistes.

À un certain moment, le gardien Carey Price expliquait aux médias qu’il n’avait pas été suffisamment dominant pour permettre au Bleu-Blanc-Rouge de l’emporter au début de cette finale de la Coupe Stanley et c’est à ce moment que le capitaine s’est interposé repoussant fermement du revers de la main les propos du cerbère.

«Ce que Shea Weber a fait hier lorsque Carey Price a pris le blâme pour les défaites de l’équipe en lui coupant la parole et rectifiant les choses, c’est rare dans ma vie que des réponses de joueurs m’ont ému, mais hier ce fut le cas. Lorsque j’ai entendu ça, je me suis dit quel homme, quel leader et voici pourquoi il est reconnu comme un excellent capitaine à travers la ligue», a expliqué Renaud Lavoie lors de son segment La mise en échec à l’émission JiC.

Du pain sur la planche

Mine de rien, la prochaine saison arrive à grands pas et plusieurs questions demeurent. À commencer par le directeur général de l’équipe Marc Bergevin, son contrat sera-t-il renouvelé? Que faire de Jonathan Drouin et Phillip Danault? Finalement, le repêchage amateur et d’expansion ainsi que l’ouverture du marché des joueurs autonomes se dérouleront d’ici un mois.

«Ne vous inquiétez pas, Marc Bergevin sera en poste. Pour moi, c’est indéniable. Ce qui arrive avec le directeur général, c’est qu’il a un contrat pour la prochaine saison et reste à savoir s’il aura une prolongation pour les années suivantes. C’est un jeu de négociation. Il faut qu’on aille une réponse claire d’ici les deux prochaines semaines à cet égard», a-t-il conclu.

