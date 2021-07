Dans une lettre publiée jeudi dans le «Journal de Montréal», Valérie Plante a lancé des fleurs au Canadien, dont le plus long parcours en séries éliminatoires depuis 1993 s’est conclu la veille.

Si personne ne voyait le Tricolore aller aussi loin il y a quelques semaines, la mairesse de la métropole soutient que l’envolée de l’équipe de Dominique Ducharme en séries éliminatoires a été symboliquement rassembleuse aux yeux de tous les Montréalais qui étaient aux prises avec les retombées liées à la pandémie depuis plus d’un an.

«Du rêve, de la confiance, de l’euphorie, le Canadien nous a offert tout ça et plus encore au cours des séries de la Coupe Stanley. Montréal avait drôlement besoin d’une source de lumière après plus d’un an à combattre la COVID-19. Cet espoir est venu d’un groupe bleu-blanc-rouge tissé serré, qui n’abandonne jamais. À l’image de Montréal et de sa population.»

«Maintenant que cette incroyable aventure est terminée, on ne peut que dire merci! Merci pour les émotions fortes, pour la détermination, pour les souvenirs. Merci d’avoir ressoudé une grande famille qui avait bien besoin de se retrouver», a écrit Mme Plante, qui est elle-même une fidèle partisane du CH.

Rappelons que le Canadien s’est incliné en cinq matchs face au Lightning de Tampa Bay en finale, mercredi en Floride.