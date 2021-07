Christian Wolanin a convaincu les Kings

Obtenu des Sénateurs d’Ottawa le 29 mars dernier, le défenseur Christian Wolanin a accepté un nouveau contrat d’une saison à deux volets avec les Kings de Los Angeles, mardi.

Selon le site LA Kings Insider, il s’agit d’un pacte qui permettra à l’arrière de toucher 725 000 $ dans la Ligue nationale de hockey.

Wolanin n’a participé qu’à trois parties avec le club californien avant la fin de la saison, étant chaque fois blanchi. Il a par ailleurs obtenu trois aides en deux matchs avec le club-école, soit le Reign d’Ontario. Précédemment, il s’était fait complice de trois filets de ses coéquipiers en 15 rencontres à Ottawa.

Wolanin a certainement gagné des points auprès des Kings au cours du plus récent Championnat du monde, ayant récolté un but et six points tout en montrant un différentiel de +8 en 10 parties avec les Américains, décorés de bronze.

Sélectionné en quatrième ronde par les «Sens» lors du repêchage de la LNH en 2015, l’athlète de 26 ans né au Québec a totalisé cinq buts et 18 points en 61 matchs en carrière au sein du circuit Bettman.