Wimbledon: Shapovalov atteint les quarts de finale

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon assez aisément, lundi à Londres, en prenant la mesure de l’Espagnol Roberto Bautista-Agut en trois manches de 6-1, 6-3 et 7-5.

Le vainqueur a profité de son service pour faire très mal à la 10e raquette mondiale. Il a en effet claqué 16 as et remporté 78 % des échanges avec sa première balle de service. Il a par ailleurs sauvé 10 des 12 balles de bris que s’était données Bautista-Agut.

Douzième au classement de l’ATP, Shapovalov a également été plus tranchant lorsqu’il pouvait briser son adversaire, comme en font foi ses sept bris en 13 occasions.

En quart, «Shapo» affrontera un adversaire bien plus épuisé que lui. En effet, il a maintenant rendez-vous avec le Russe Karen Kachanov (25e), qui a vaincu plus tôt l’Américain Sebastian Korda (50e) en cinq manches de 3-6, 6-4, 6-3, 5-7 et 10-8 au terme d’un match qui a duré 3 h 52 min.

Le Canadien a remporté le seul duel entre les deux hommes jusqu’ici, lors de la demi-finale de la Coupe Davis en 2019.

Djokovic passe en quarts quasiment sans résistance

Novak Djokovic n'a pas éprouvé beaucoup de résistance lundi de la part du Chilien Cristian Garin (20e mondial) qu'il a battu 6-2, 6-4, 6-2 pour passer en quarts de finale de Wimbledon.

Le Serbe de 34 ans atteint ainsi son 11e quart de finale dans le Grand Chelem londonien et son 50e tous Majeurs confondus. Il affrontera Marton Fucsovics (48e) ou Andrey Rublev (7e) pour tenter de se hisser dans le dernier carré.

Le N.1 mondial a par ailleurs enchaîné lundi une 18e victoire consécutive sur le gazon londonien en comptant ses deux campagnes victorieuses en 2018 et 2019. Il vise un 6e sacre à Wimbledon qui lui permettrait d'égaler le record de 20 titres majeurs codétenu par Roger Federer (encore en lice en 8es de finale) et Rafael Nadal (absent).