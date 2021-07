Canadiens: De petits changements à prévoir

À la veille du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley, Dominique Ducharme a consacré un entraînement aux unités spéciales. Il y avait deux constats à retenir : Erik Gustafsson et Jesperi Kotkaniemi ont perdu leur place au sein des deux vagues en supériorité numérique.

Depuis le quatrième match contre les Jets de Winnipeg, Gustafsson représentait l’homme de confiance d’Alexandre Burrows à la pointe en avantage numérique.

À ses dix derniers matchs, l’ancien des Flyers de Philadelphie a joué 21 min 33 s en supériorité numérique, laissant dans la brume les deux défenseurs suivants sur le plan du temps de jeu, Shea Weber (9 min 33 s) et Jeff Petry (8:59 s).

Avec Gustafsson comme principale arme offensive à la pointe, le CH a quand même eu de bons résultats avec cinq buts en 20 occasions (25%) à ses dix derniers matchs. Malgré cela, Ducharme a choisi de mêler ses cartes pour le prochain match.

Petry, qui s’était blessé aux doigts de la main droite lors du troisième match contre les Jets, a regagné sa place au sein de la première vague. Il y était en compagnie de Nick Suzuki, Tyler Toffoli, Corey Perry et Cole Caufield.

« Il n’y a pas une raison précise pour mon retour, a dit Petry. Je me suis présenté aujourd’hui et je savais qu’on travaillerait sur notre jeu en avantage numérique. Ils (entraîneurs) ont dessiné les nouvelles unités. J’ai déjà travaillé au sein de cette unité au cours de la saison. »

« Je me sens mieux avec ma blessure, a-t-il poursuivi. Je peux décocher des tirs avec plus de puissance et de précision. Je crois que les entraîneurs cherchaient une unité qui a déjà connu du succès.

« Au prochain match, on pourrait avoir une seule occasion en avantage numérique, comme on pourrait en avoir quatre. On doit être prêts dès la première chance. Si on ne marque pas, on devra créer un élan pour l’équipe. »

Point de presse de Josh Anderson et Jeff Petry -

Sans Gustafsson ?

Ducharme a refusé de le confirmer. Mais l’absence de Gustafsson sur les deux vagues en avantage numérique pourrait sonner son retour dans les gradins.

« Pour Gustafsson, on verra lundi, a répliqué Ducharme. Vous avez vu les unités en avantage numérique, nous les utiliserons pour la prochaine rencontre. On verra pour le reste de la formation. »

En uniforme depuis le cinquième match contre les Leafs à Toronto, le Suédois de 29 ans est le joueur le moins utilisé à cinq contre cinq avec une moyenne de 8 min 05 s. Jon Merrill a un temps de jeu moyen à forces égales de 11 min 055 s.

Point de presse de Dominique Ducharme -

Des options

Alexander Romanov et Brett Kulak pourraient constituer des options pour le quatrième match même s’ils n’ont pas endossé l’uniforme du CH depuis le premier match contre les Golden Knights de Vegas en demi-finales.

Aux yeux de Ducharme, cette période d’inactivité de plus de deux semaines ne représentera pas un frein advenant un désir d’y aller d’un changement à la ligne bleue.

« Les gars restent sur la glace, a-t-il affirmé. Ce n’est pas comme jouer des matchs, mais je ne suis pas inquiet. Ils seront prêts à jouer, si on a besoin d’eux. »

Les deux vagues en supériorité numérique à l’entraînement

Corey Perry

Cole Caufield - Tyler Toffoli - Nick Suzuki

Jeff Petry

---

Eric Staal

Joel Armia - Brendan Gallagher - Josh Anderson

Shea Weber