Wimbledon: la 338e mondiale en huitièmes de finale

La jeune Britannique Emma Raducanu (338e et bénéficiaire d'une invitation), encore sur les bancs universitaires il y a deux mois, a réussi samedi son examen de passage en deuxième semaine à Wimbledon en éliminant la Roumaine Sorana Cirstea (45e) 6-3, 7-5.

«Je reste un jour de plus!», a lancé la joueuse de 18 ans à un public du Court N.1 qui l'avait soutenue tout au long de la partie et ne cessait de l'applaudir une fois la victoire acquise.

«C'est de loin le plus grand court sur lequel j'ai joué. Pendant tout le match, c'est le public qui m'a portée et m'a permis de passer», a-t-elle ajouté le visage illuminé d'un sourire qui semblait indélébile, après avoir longuement rangé ses affaires et échangé avec le public, comme pour profiter plus longtemps de ce moment avant de quitter le court.

«Qui aurait cru... Quand je faisais mes valises pour venir, mes parents m'ont dit "tu mets trop de vêtements de tennis" !», s'est-elle amusée.

Raducanu est née au Canada d'un père roumain et d'une mère chinoise avant de venir en Grande-Bretagne à l'âge de 2 ans. Elle avait annoncé après sa qualification pour le 3e tour qu'elle préférait passer en 8es de finale que d'obtenir les félicitations à ses examens d'économie et de mathématiques.

Elle y est, et affrontera l'Australienne Ajla Tomljanovic (75e) lundi pour une place en quarts de finale de son tout premier tournoi du Grand Chelem.

Jeudi, elle avait déjà marqué les esprits en écartant la 42e mondiale Marketa Vondrousova 6-2, 6-4 en 72 minutes.

La progression de Raducanu sur la planète tennis a été fortement ralentie à cause de la pandémie et parce qu'elle était toujours en classe. Si bien qu'elle n'a fait ses débuts sur le circuit WTA qu'en juin dernier.

Gauff de retour en huitièmes

L'Américaine Coco Gauff (23e mondiale), qui avait déboulé sur la planète tennis en 2019 en atteignant les 8es de finale de Wimbledon, est de retour au même stade cette année après avoir écarté samedi la Slovène Kaja Juvan (102e), 6-3, 6-3.

A 17 ans, Gauff affrontera lundi l'Allemande Angelique Kerber (28e et lauréate en 2018) pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale et ainsi égaler son meilleur résultat en Grand Chelem obtenu il y a deux semaines à Roland-Garros.