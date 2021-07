Un duel new-yorkais à l’avantage des Mets

Les Mets ont servi une correction de 8 à 3 aux Yankees, samedi, dans un duel tout new-yorkais disputé au Yankee Stadium.

Les visiteurs ont marqué les huit premiers points du match, grâce à des poussées de trois et cinq points, respectivement à leurs cinquième et sixième tours au bâton.

Le joueur de premier but Dominic Smith a été le plus productif, lui qui a réussi trois coups sûrs et produit autant de points. Il a aussi croisé la plaque lui-même à deux occasions.

Pour leur part, les Yankees ont répliqué avec un circuit en solo d’Aaron Judge et un simple de deux points de Gio Urshela, tous réussis en fin de sixième manche. L’équipe locale a d’ailleurs réussi ses trois seuls coups sûrs de la journée durant ce tour au bâton.

Sur la butte, le partant des Mets Taijuan Walker a donné quelques miettes aux frappeurs adverses, lui qui a seulement accordé la longue balle de Judge et un simple, ainsi que deux buts sur balles, en cinq manches et deux tiers de travail. Walker (7-3) a aussi passé cinq adversaires dans la mitaine.

Les récents déboires des Yankees, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs, les ont relégués au quatrième rang de la division Est de l’Américaine, deux matchs derrière les Blue Jays de Toronto.