Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur la plus récente vague de congédiements à la WWE, qui inclut deux Québécois, Matt Martel et Chase Parker, et de la façon dont les deux ont réagit à cette triste nouvelle.

Nos animateurs discutent également des excellents combats à Dynamite, des scénarios de la division féminine à la WWE et des deux derniers épisodes de Most Wanted Treasures. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!