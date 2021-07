Un honneur pour Zdeno Chara

Zdeno Chara a reçu lundi l’honneur l’«Ordre de Ludovit Stur», remis entre autres à ceux qui propagent la bonne réputation à son pays natal, la Slovaquie, à travers le monde.

Celui qui a agi à titre de capitaine des Bruins de Boston pendant 14 saisons était très heureux d’avoir reçu ce titre. «C’est difficile de trouver les mots qui peuvent décrire à quel point je suis fier, honoré et reconnaissant de recevoir un honneur national, a-t-il déclaré sur son compte Instagram. J’ai des frissons et le cœur plein en même temps. Ces mémoires vont rester gravées dans ma tête pour le restant de ma vie.»

Le président slovaque Zuzana Caputova a remis cette mention au défenseur des Capitals de Washington et 23 autres de ses compatriotes, qui ont chacun marqué leur pays à leur façon.

Chara, âgé de 44 ans, était le porte-drapeau pour la Slovaquie lors de Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, en 2014. Il a représenté son pays aux Jeux de 2006, 2010 et 2014 et à la Coupe du monde de hockey en 2004 et 2016. Il a aussi enfilé ces couleurs huit fois aux championnats du monde.