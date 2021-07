Le CH est dans le trouble

Vous vous souvenez de la raison pour laquelle Jacques Demers avait demandé à Kerry Fraser de mesurer la courbe du bâton de Marty McSorley, en 1993? Parce que le Canadien s’apprêtait à tirer de l’arrière 2-0 dans la finale face aux Kings et que, en pareil cas, renverser la vapeur s’annonçait pratiquement impossible.

C’est exactement la situation dans laquelle se trouve le Canadien face au Lightning. À la différence qu’il rentre à la maison pour les troisième et quatrième matchs.

N’empêche que ce n’est arrivé que cinq fois en 51 occasions qu’une équipe qui perd les deux premiers matchs d’une finale finisse par remporter la Coupe Stanley. Partant de ce fait, le Tricolore n’a donc que 9,8 % de chance de gagner le précieux trophée.

C’est mince, mais pas impossible. Alex Burrows en sait quelque chose. Il portait les couleurs des Canucks, en 2011, lorsque ceux-ci se sont fait jouer ce vilain tour par les Bruins, la dernière équipe à réussir ce revirement.

«Il nous en a parlé hier [mercredi] dans la salle des entraîneurs, a raconté Luke Richardson, en matinée, avant de prendre la route en direction de l’aéroport de Tampa. Il rappelait qu’il y a un danger à ce que l’équipe en avance pèche un peu par excès de confiance. On doit garder ça en tête, se rappeler qu’il y a de très bonnes choses à sortir du dernier match et bâtir là-dessus.»

«Loin d’être terminé»

Au cours de la saison morte, Marc Bergevin a fait le plein de joueurs possédant des bagues de la Coupe Stanley. En faisant le tour de la liste, on se rend compte que chaque parcours est unique. Chacun d’entre eux a également été parsemé d’embûches.

Les Hurricanes du jeune Eric Staal menaient 2 à 0 dans la ronde ultime contre les Oilers en 2006. Ils ont triomphé en sept rencontres, passant à un poil de moustache de Jesperi Kotkaniemi de la catastrophe.

«C’est loin d’être terminé. Je me souviens de m’être retrouvé dans la position inverse. On se sentait à l’aise avec cette avance. Les Oilers avaient poussé la série à la limite. Et on sait que tout peut arriver dans un septième match», s’est rappelé Staal.

«On réalise que c’est une course pour l’obtention de quatre victoires. On va commencer par penser au troisième match. On sait qu’il sera d’une importance capitale. Toutefois, si on joue de la même façon que mercredi, on sera du bon côté de la victoire», a ajouté le vétéran de 36 ans.

Un mur à traverser

Ce qui est également inquiétant, c’est que les Montréalais n’ont pas été en mesure de vaincre le Lightning, même s’ils ont disputé un match pratiquement sans faille, mercredi soir. Les champions en titre de la Coupe Stanley ont tiré profit des deux erreurs les plus flagrantes du Canadien.

Deux erreurs, deux buts. Ce qui revient à dire que si le Canadien souhaite l’emporter, il devra disputer un match parfait. Et le faire quatre fois dans les cinq prochains affrontements.

«On a eu à composer avec de l’adversité à plusieurs occasions. Chacune de ces situations nous a rendus meilleurs. Il n’y a pas de panique dans le vestiaire. Plusieurs joueurs qui s’y trouvent ont déjà vécu des événements semblables», a lancé Cole Caufield, avec toute la candeur de ses 20 ans.

Pendant que ses coéquipiers démontraient leur qualité d’opportunistes, Andrei Vasilevskiy se tenait sur la tête, repoussant 42 lancers avec le même flegme qu’un enfant de 10 ans qui garde le filet dans son entrée de garage.

«C’est un gardien spécial. Présentement, il est dans sa zone. Néanmoins, je ne crois pas qu’il faille tenter de le déjouer avec un tir parfait. Contentons-nous de respecter notre plan de match et de placer de la circulation devant le filet», a soutenu Caufield.

C’est pourtant ce qu’ont fait les attaquants du Canadien lors du deuxième match.