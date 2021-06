Jadon Sancho va quitter Dortmund pour Manchester United

L'attaquant de l'équipe d'Angleterre Jadon Sancho va quitter son club de Dortmund pour rejoindre Manchester United la saison prochaine, selon des informations de médias allemands publiées mercredi.

Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de transfert de 85 millions d'euros, plus dix millions possibles de bonus, selon le quotidien à grand tirage Bild.

Le contrat, d'une durée de cinq ans, n'est pas encore signé, mais pourrait l'être dès jeudi, selon Bild et la chaîne Sky, alors que Sancho est toujours en course à l'Euro avec l'Angleterre, qualifiée pour les quarts de finale samedi contre l'Ukraine (21h00 à Rome).

Âgé de 21 ans, Sancho est l'un des grands espoirs du football anglais, passé notamment par les académies de Watford et de Manchester City.

Joueur majeur du Borussia Dortmund (16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), il est devenu le complice favori du buteur norvégien Erling Haaland. Il était sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2023.

Sancho n'a joué que quelques minutes à l'Euro jusqu'à présent avec l'équipe des Three Lions.

Signature imminente de Hakimi au PSG

L'international marocain Achraf Hakimi est sur le point de s'engager avec le Paris SG, a confirmé mercredi son club actuel, l'Inter Milan, champion d'Italie contraint de céder des joueurs à l'intersaison en raison d'une situation financière compliquée.

« Nous sommes dans la dernière ligne droite, je pense qu'on peut conclure d'ici 24 heures », a estimé l'administrateur délégué des Nerazzurri, Giuseppe Marotta, dans un entretien avec la chaîne Sky Sport.

« C'est un transfert douloureux pour nous, mais en tant qu'administrateur, je dois mettre en œuvre les directives du club pour garantir la pérennité de l'Inter (...). La conclusion de l'opération Hakimi va nous permettre de respirer un peu et d'avoir de l'oxygène dont nous aurons certainement besoin », a-t-il ajouté.

Selon la presse italienne, l'Inter pourrait obtenir entre 60 et 70 millions d'euros pour la vente de l'international marocain, 22 ans, arrivé il y a seulement un an pour environ 40 millions d'euros. Appartenant auparavant au Real Madrid, il avait joué les deux saisons précédentes au Borussia Dortmund où le club espagnol l'avait prêté.

Après ce départ, l'Inter n'entend pas se séparer d'autres joueurs clé, « à moins que certains ne manifestent l'envie de s'en aller », a précisé M. Marotta.

La vente d'Achraf Hakimi répond principalement à l'exigence du propriétaire de l'Inter, le groupe chinois Suning, de réduire le train de vie du club, durement touché par la crise du coronavirus.

Ce redimensionnement économique --baisse de la masse salariale et plus-values sont les objectifs du mercato estival-- a notamment entraîné le départ de l'entraîneur Antonio Conte, remplacé sur le banc par Simone Inzaghi.

Pas de prolongation en vue pour Ribéry à la Fiorentina

Franck Ribéry, en fin de contrat à la Fiorentina, souhaiterait prolonger son aventure à la Viola, mais le club toscan ne semble pas disposé à conserver le Français, selon des médias italiens.

FR7, 38 ans, a confirmé mercredi son envie de rester à la Fiorentina, où il évolue depuis deux ans, à travers un message diffusé par un ami, l'ex-gardien de la Fiorentina Sébastien Frey, sur les ondes de Radio Toscana. « Ma priorité est de continuer à la Fiorentina », assure Ribéry dans ce message audio diffusé par la radio.

L'ex-ailier de Marseille et du Bayern Munich a « encore beaucoup, beaucoup à donner », a ensuite écrit Frey sur son compte Instagram, avant de lancer un « appel d'un tifoso amoureux de ces merveilleuses couleurs : Franck Ribéry doit être RESPECTÉ ».

Selon la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina n'a toutefois aucune intention de proposer un nouveau contrat, « même si le champion français était prêt à réduire, peut-être même à diviser par deux son salaire de 4 millions net par saison ».

À la Viola, FR7 a vécu quelques belles soirées en Serie A mais a aussi régulièrement été freiné par des pépins physiques. Et le club souhaite tourner la page avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Vincenzo Italiano, officiellement nommé ce mercredi, ajoute le quotidien sportif milanais.

En parallèle, l'Espagnol Borja Valero, autre vétéran de la Fiorentina, a annoncé la fin de sa carrière, à 36 ans.

« Est arrivé le moment qui semblait toujours loin, celui de s'arrêter de jouer au ballon », a-t-il écrit sur Instagram. « Cela m'aurait plu de la faire sous le virage Fiesole rempli de spectateurs mais malheureusement, dans le football comme dans la vie, tout ne dépend pas que de nous », a-t-il ajouté en mentionnant un virage abritant certains des fans les plus chauds de la Viola.

Et de remercier tous les clubs où il a évolué, du Real Madrid à l'Inter Milan en passant par Majorque ou West Bromwich.

Nuno Esprito Santo nouvel entraîneur de Tottenham

Le club anglais de Tottenham a annoncé mardi soir la nomination du Portugais Nuno Espirito Santo au poste d'entraîneur pour les deux prochaines saisons.

Les Spurs, qui avaient limogé José Mourinho fin avril, étaient depuis à la recherche d'un coach et les noms ont fusé au cours des dernières semaines. Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag, Antonio Conte, Genarro Gattuso ou encore Paulo Fonseca ont été évoqués.

C'est finalement l'ancien entraîneur laissé libre par Wolverhampton qui a été nommé. Au cours des quatre saisons passées à la tête des Wolves, Nuno Espirito Santo a amené le club de la deuxième division à un quart de finale d'Europa Ligue lors de la saison 2019/2020.

Egalement passé par Rio Ave, Valence et Porto, Espirito Santo, 47 ans, bénéficie d'une grande réputation de tacticien et de développeur de jeunes talents, comme ses compatriotes Diogo Jota ou Ruben Neves, ou encore Adama Traoré et Raul Jimenez.

« J'ai parlé auparavant du besoin de revenir au cœur de notre ADN avec un jeu offensif et divertissant et Fabio (Paratici, le directeur du football du club) et moi pensons que Nuno est l'homme qui saura prendre en main notre groupe de joueurs talentueux, faire progresser nos jeunes et construire quelque chose de spécial », a déclaré le président Daniel Lévy dans un communiqué.

« C'est un immense plaisir et un honneur (d'être ici), j'éprouve de la joie et je suis heureux et impatient de commencer à travailler. Il n'y a pas un jour à perdre et il faut commencer immédiatement le travail car la pré-saison débute dans quelques jours », a commenté Espirito Santo.

L'an dernier, Tottenham, finaliste malheureux de la Coupe de la Ligue contre Manchester City, avait fini 7e du championnat et s'est qualifié pour l'Europa Ligue Conférence.