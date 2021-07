À VOIR : un rare mauvais but accordé par Price

Soyons francs : Carey Price connaît de formidables séries éliminatoires jusqu’ici. Il est l’une des principales raisons derrière la présence du CH en grande finale.

Le no 31 a toutefois accordé un rare mauvais but, mercredi, lors du match no 2 de la série contre le Lightning. Et il l’a fait à un bien mauvais moment.

Alors que Montréal était largement en avance au chapitre des tirs au but et dominait l’essentiel de l’affrontement, Price a été surpris par un tir aussi lointain qu’anodin d’Anthony Cirelli.

Ce but a donné l’avance 1-0 au Lightning.