Vladimir Tarasenko sur le marché?

Il semble que les Blues de St. Louis chercheraient à échanger l’attaquant Vladimir Tarasenko.

Mardi, le journaliste Frank Seravalli avançait que le club a demandé au patineur de 29 ans de lui fournir une liste d’équipes pour lesquelles il accepterait d’être échangé. Le Russe possède une clause de non-mouvement complète dans son contrat.

Il reste d’ailleurs deux ans à l’entende de Tarasenko. Celle-ci lui rapporte 7,5 millions $ annuellement.

Le choix de première ronde (16e au total) des Blues au repêchage de 2010 a été limité à seulement 34 parties lors des deux dernières saisons de la Ligue nationale en raison de blessures.

Il avait précédemment réussi cinq saisons consécutives de 33 buts et plus. En 531 rencontres en carrière, Tarasenko a touché la cible à 218 reprises et fourni 224 mentions d’aide pour 442 points.

Selon le site internet capfriendly.com, la formation de St. Louis a environ 17 millions $ disponibles sous le plafond salarial en vue de la campagne 2021-2022. Les attaquants Mike Hoffman, Tyler Bozak et Jaden Schwartz pourraient toutefois devenir joueurs autonomes sans compensation le 28 juillet prochain. Les avants Ivan Barbashev, Jordan Kyrou et Robert Thomas ainsi que le défenseur Vince Dunn pourraient quant à eux devenir joueurs autonomes avec compensation.

Après avoir remporté la coupe Stanley en 2019, les Blues ont subi l’élimination en première ronde des séries à deux reprises. Récemment, le club du Missouri a été balayé en quatre matchs contre l’Avalanche du Colorado.