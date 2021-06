La LNH veut promouvoir la diversité et l’inclusion

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman a annoncé un investissement de cinq millions $ pour promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de son circuit, lundi.

Le montant sera octroyé sur une période de 18 mois. Il permettra entre autres de tenir des conférences, menées par des experts, auprès des joueurs, des membres du personnel de chaque équipe et de la ligue, en plus de créer des outils afin de partager ces valeurs auprès des jeunes hockeyeurs. Le code de conduite des amateurs dans les amphithéâtres de la LNH sera aussi revu afin d’enrayer les comportements et le langage jugés discriminatoires.

«Nous croyons être une ligue plus performante quand nous partageons une culture d’inclusion qui fait la promotion la diversité, de dire le commissaire Bettman, dans un communiqué émis par la ligue. Nous prenons donc les rênes afin d’amener un vrai changement, positif, pour changer notre jeu, avec les recommandations des comités d’inclusion des joueurs, des amateurs et des jeunes hockeyeurs.

«Même si ce travail prendra du temps et de l’assiduité, puisqu’il est basé sur les relations et l’authenticité de nos actions, nous reconnaissons les valeurs à long terme que cela apportera à nos organisations, nos joueurs, nos amateurs, nos employés et tous ceux qui forment la communauté du hockey.»

Cet investissement s’ajoutera aux nombreux efforts déjà accomplis par le circuit Bettman afin d’éduquer et de faire la promotion de la diversité et de l’inclusion. La ligue offrira aussi un guide plus complet sur l’ensemble des montants accordés pour cette cause, au début de la prochaine campagne.

