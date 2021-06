Les Blue Jays se palisent contre les Orioles

Les Blue Jays de Toronto ont enlevé les honneurs de trois des quatre matchs de leur série contre les Orioles de Baltimore, avec une victoire de 5 à 2, dimanche à Buffalo.

Il s’agissait aussi du septième duel en 10 jours entre les deux équipes. La seule formation canadienne du baseball majeur a gagné cinq d’entre eux.

Dans l’affrontement du jour, au Sahlen Field, Vladimir Guerrero fils et Cavan Biggio ont chacun réussi un double de deux points, respectivement en troisième et en cinquième manche, pour aider les leurs à s’offrir ce gain.

Guerrero fils a aussi croisé lui-même la plaque à une occasion, tandis que son coéquipier Teoscar Hernandez a réussi ce fait d’arme deux fois.

Sur la butte, le partant Ross Stripling a permis les deux points adverses, dont un sur un circuit en solo de Ryan Mountcastle. En six manches de travail, il a retiré trois frappeurs sur des prises, en plus de permettre six coups sûrs et un but sur balles. Pour sa part, la relève a tenu le coup et c’est finalement Jordan Romano qui a signé le sauvetage, son sixième de la campagne.

Les Blue Jays profiteront d’une journée de congé, lundi, avant d’accueillir les Mariners de Seattle pour une série de trois matchs.