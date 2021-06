Finale: le CH FAVORISÉ par nos experts!

Les Canadiens ne sont plus qu’à quatre petits gains d’une 25e coupe Stanley. Qui, honnêtement, aurait cru ça possible il y a à peine deux mois? Bien peu de gens...

Montréal, contre vents et marées, s’est qualifié in extremis pour les séries éliminatoires. Après un départ des plus tièdes, l’équipe est finalement parvenue à éliminer les Maple Leafs (en 7), les Jets (en 4) et les Golden Knights (en 6). Trois équipes au talent indéniable.

Parlant de talent, le prochain (et ultime) adversaire du CH en grande finale est loin d’en manquer. Le Lightning de Tampa Bay, champion en titre, constitue le dernier rempart bloquant l’accès à un championnat que les partisans du bleu-blanc-rouge attendent depuis très longtemps.

La formation floridienne, sur papier, semble être sans failles. D’une attaque dévastatrice et équilibrée, passant par une défensive aussi dynamique qu’efficace, les «Bolts», soyons francs, ont les outils pour veiller très tard.

N’oublions pas qu’ils peuvent aussi compter sur un certain Andrei Vasilevskiy devant le filet. Ce dernier est celui dont les statistiques se rapprochent le plus de celles de Carey Price. Quand il détient le premier rang d’une catégorie, Price détient le deuxième et vice-versa.

Mais le Tricolore n’est pas finaliste par hasard, lui non plus. La contibution de ses quatre trios, le brio défensif de son top-4 à la ligne bleue et, évidemment, la fantastique tenue de Carey Price ont tous joué un grand rôle dans ce parcours que plusieurs qualifient de «Cendrillon».

Comme lors des tours précédents, les experts de TVA Sports ont été appelés à se prononcer sur l’issue de la série entre Montréal et Tampa Bay. Le CH semble en avoir convaincu plusieurs grâce à ses performances des tours précédents, car 11 des 19 analystes sondés ont donné la coupe Stanley au... Tricolore!

Prédictions des experts

Jean-Charles Lajoie: MTL en 6

Denis Casavant: MTL en 6

Éric Fichaud: MTL en 7

Michel Bergeron: MTL en 7

Elizabeth Rancourt: MTL en 7

Mélodie Daoust: MTL en 7

Guillaume Latendresse: MTL en 7

Dave Morissette: MTL en 6

Félix Séguin: MTL en 7

Maxim Lapierre: MTL en 7

Sébastien Goulet: MTL en 6

****************************************

Louis Jean: TB en 6

Mike Bossy : TB en 7

Steven Finn: TB en 6

Alexandre Picard: TB en 6

Alain Chainey: TB en 7

Marc-André Perreault: TB en 6

Michel Godbout: TB en 6

Patrick Lalime: TB en 7